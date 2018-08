Été meurtrier pour les vacanciers en quête d'aventures: certains sports sont plus fatals que d'autres

Deux faits posent la question des risques que l’on prend parfois pendant les vacances. Vacances riment-elles avec imprudence ?

Un père de famille de Braine-l’Alleud est décédé pendant ses vacances aux Etats-Unis. Il s’est perdu dans une curiosité touristique de l’Utah, une sorte de désert sans ombre et il est mort à cause de la chaleur. En Corse, ce sont 5 personnes, dont une petite fille de 7 ans, qui ont été tués, en faisant du canyoning, emportés par la crue de la rivière.

Les recherches ont été menées pendant plusieurs heures en Corse. Ce matin, les secours ont finalement retrouvé le corps sans vie de la 5e victime emportée hier par une crue soudaine dans le sud de la Corse.





"Une vague de 3 à 4 mètres"

Des touristes s’étaient laissés tentés par une activité très à la mode, le canyoning. "Un témoin qui était dans les premières minutes du drame sur les lieux m’a confié qu’il avait vu une vague de 3 à 4 mètres arriver", explique Bruno Maestracci, responsable départemental des pompiers de la Corse-du-Sud. "L’événement était donc extrêmement brutal. Cela explique probablement qu’il ait surpris l’ensemble de ce groupe".

Selon les premiers éléments de l’enquête, ce drame pourrait être dû à une imprudence.





Les touristes aiment le risque

Au centre d’appel d’Europe Assistance à Bruxelles, le constat est clair, les touristes prennent de plus en plus de risques sur leur lieu de vacances.

"Les touristes se disent "C’est les vacances, maintenant j’ai toute liberté, je fais ce que je veux"", suppose Xavier Van Caneghem, porte-parole d’Europ Assistance, mais il y a bien entendu le fait qu’on est challengé, parfois incité aussi sur place par des organismes qui proposent certains types d’activités à des touristes qui ne l’ont jamais fait et qui se disent "pourquoi pas le faire ici".

Durant le mois de juillet, plus de 500 dossiers médicaux ont été ouverts par Europ Assistance. Ceux liés à la pratique de sports comme la canyoning, le jet-ski ou le kitesurf sont de plus en plus nombreux.





Il est indispensable de bien se renseigner avant toute nouvelle activité

"Ils ne sont pas toujours conscients du risque qu’ils prennent, ils ne sont pas toujours bien préparés, alors que c’est important évidemment de bien se renseigner sur place et d’avoir le bon équipement avant de pratiquer certains sports qui sont parfois très risqués", ajoute le porte-parole.

Un tour opérateur nous ne confirme, les touristes recherchent aujourd’hui plus d’aventure et de sensations sur leur lieu de vacances. Parfois, sans être conscients du danger.