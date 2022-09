Euro de duathlon - Maurine Ricour et Arnaud Dely en bronze sur duathlon sprint à Bilbao

(Belga) Maurine Ricour, chez les élites dames, et Arnaud Dely, chez les messieurs, ont décroché la médaille de bronze des championnats d'Europe de duathlon de distance sprint (5 km de course à pied, 20 km de vélo et à nouveau 2,5 km à pied), samedi soir à Bilbao, dans le nord-est de l'Espagne, où se déroulent durant 8 jours les championnats multisports de la fédération européenne de triathlon (ETU).

La délégation belge s'est en outre accaparé l'argent chez les espoirs masculins, avec Thibaut De Smet, et une autre 3e place sur le podium des juniors garçons avec Wout Ghielens. Chez les messieurs, le titre continental est revenu au Français Maxime Hueber-Moosbrugger, en 47:25, devant son compatriote Benjamin Choquert (47:28) et Dely (47:32). Thibaut De Smet, champion du monde espoirs en titre, a terminé 10e des élites, mais s'est consolé avec l'argent dans sa catégorie des -23 ans, en 48:10, à 5 secondes de l'Espagnol Nicolas Regidor Serrano, titré en 48:05. Simon Martin est 16e (4e espoirs), Vincent Bierinckx 18e, Seppe Odeyn 19e, Laurens Verluyten 21e, Nicolas De Smet 28e (8e espoirs) et Stef Corthouts 30e (9e espoirs). Le titre féminin est revenu à l'Italienne Giorgia Priarone, en 54:02, devant la Française Marion Legrand (54:05- et Ricour (54:08), championne du monde en titre en relais mixte avec Dely, en juin dernier, en Roumanie. Chez les juniors, Wout Ghielens s'est montré le meilleur jeune duathlète belge, en prenant le bronze, à 12 secondes du nouveau champion portugais Joao Batista. Martin Oldenhove a terminé 6e, Matteo De Smet 13e et Raphael Michaux 16e. Chez les jeunes filles, Pauline De Groof s'est classée 6e et Eleonore Hiller 7e. Durant la semaine auront encore lieu les épreuves de cross duathlon (mardi), de cross triathlon (jeudi), d'aquathlon (vendredi) et de triathlon de moyenne distance et d'aquabike (samedi).