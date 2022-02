Facture d'énergie: "C'est peut-être intéressant de bloquer un contrat fixe", mais il faut garder un bon réflexe, rappelle Test Achats

Augmentation des prix du gaz et de l'électricité, crise en Ukraine qui pourrait aggraver la situation: tous les Belges ont vu leur pouvoir d'achat diminuer, avec des conséquences concrètes pour une bonne partie d'entre eux. Ce mercredi 23 février, RTL info se mobilise pour répondre à vos questions liées à vos factures d'énergie. Réponses d'experts, mais aussi analyse et témoignages, se succéderont tout au long de la journée. De 8h à 14h, vous pourrez joindre des experts de Test Achats au 0800 23 530.

"Plus intéressant de bloquer un contrat fixe", à une condition

Après une heure d'appel, il y a vraiment une préoccupation qui revient très souvent. Beaucoup de personnes sont perdues: que faire ? Quel contrat choisir ? Julie Frère, porte-parole de Test-Achat, leur a répondu ceci: "Un contrat à taux fixe, ça donne un peu de sécurité, on sait ce qu'on va payer chaque mois. Mais on est dans une période où les prix sont élevés, donc il faut avoir cette discipline d'aller vérifier, tous les 3 ou 4 mois, si les tarifs ont évolué et s'il convient de changer de formule auprès de mon fournisseur, soit changer de fournisseur d'énergie (il faut simplement respecter un préavis d'un mois). Le tarif variable, si les prix diminuent, on va le ressentir plus rapidement. Mais vu le contexte actuel, notamment la situation en Ukraine, on peut douter que les prix vont diminuer prochainement. Donc c'est peut-être intéressant de bloquer un contrat fixe, tout en ayant le réflexe d'aller revérifier les prix dans quelques mois".