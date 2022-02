Les chiffres implacables de l'augmentation: le gaz est aujourd'hui à 3549€ par an

Augmentation des prix du gaz et de l'électricité, crise en Ukraine qui pourrait aggraver la situation: tous les Belges ont vu leur pouvoir d'achat diminuer, avec des conséquences concrètes pour une bonne partie d'entre eux. Ce mercredi 23 février, RTL info s'est mobilisé pour répondre à toutes vos questions. Le call center a notamment réceptionnés 180 appels entre 8h et 14h.

19h05 - LES CHIFFRES IMPLACABLES : près de 2 fois plus cher pour un ménage qui se chauffe au gaz en un an

La situation est-elle vraiment exceptionnelle? Depuis 2015, le prix de l'électricité a grimpé de 94%, le gaz de 163% et le mazout de chauffage de 46%.

En euros, sur la facture annuelle d'un ménage moyen, c'est flagrant. En 2015, l'électricité coutait 816€ contre 1590€ cette année. Le gaz était à 1347€ par an, il est aujourd'hui à 3549€ par an ! Et le mazout de chauffage est passé de 1321€ par an à 1937€ par an.

C'est surtout ces derniers mois que tout a flambé. Pour une famille de 2 parents et 2 enfants avec une consommation classique annuelle, en février 2021, leur carburant leur coûtait 144€ par mois, 75€ pour l'électricité et 98€ pour le mazout de chauffage, soit 317€ en tout. Un an plus tard, ce mois-ci, on passe à 183€ de carburant, 136€ d'électricité et 166€ de mazout de chauffage, soit 485€ en tout. Une augmentation de 168€ par mois en seulement un an. Pour le gaz, ce même ménage payait 100€ par mois en 2021. Il doit désormais payer 276€ par mois. La facture totale passe donc à 595€, soit une augmentation de 276€ par rapport à 2021, près du double !

Enfin, la proportion du budget moyen d'un ménage allouée à l'énergie a été analysée. En 1988, elles représentaient 8% des dépenses d'un ménage belge. 8,5% en 2010. 7,4% en 2018. 6,5% en 2020. Et on ne sait pas encore pour cette année.

19h00 - TEMOIGNAGE : Roger, 86 ans, ne sait plus suivre

18h30 - TEMOIGNAGE : Renée s'interroge au sujet des panneaux solaires : doit-elle en installer ?



Dans le 18h de Bel RTL, Renée, de la région de Liège, se demande si elle devrait installer des panneaux solaires. Pour Stéphane Dochy, spécialiste énergie chez Test Achats, la réponse est oui. "Les gens s'en méfient mais avec les prix actuels, oui bien sûr, ils n'ont sûrement jamais été aussi intéressant. Placer des panneaux qui vont couvrir toute ou une partie de votre consommation, c'est évidemment intéressant. Il est intéressant de demander plusieurs devis pour pouvoir comparer les offres. Les temps de retours sur investissement, actuellement, sont de moins de 5 ans."

18h - ANALYSE : Julie Frère était avec nous dans le 18h de Bel RTL

La question à laquelle notre invitée a le plus répondu aujourd'hui la porte-parole de Test Achats était la suivante : Dois-je privilégier un contrat à taux fixe ou variable ? "Le taux variable fait peser une menace d'une augmentation de prix. C'est donc un peu risqué, mais l'avantage c'est qu'il est possible qu'il y ait une baisse également. Le contrat fixe, c'est la certitude, la sécurité. Cependant, le prix peut être un peu plus élevé, et il faut donc vérifier souvent si les prix ont diminué. Si c'est le cas, on peut appeler son fournisseur pour bénéficier des nouveaux tarifs. Si le fournisseur ne veut pas, on peut changer à tout moment."

15h - TÉMOIGNAGE : Philippe est sous le choc de l'augmentation de sa facture

Armé de sa calculette, Philippe a fait le calcul pour un mois d’hiver normal. Cet ingénieur à la retraite, incollable en chiffres, n’en revient pas : en un an, l’augmentation de sa facture de gaz, à taux variable, atteint des sommets. "C’est exorbitant, c’est deux fois et demie le prix de quelqu’un qui se chauffe au mazout", dit-il. Pour lui, les mesures énergétiques octroyées par le gouvernement fédéral restent largement insuffisantes.

14h15 - RÉPONSE DES EXPERTS : Que faire si on ne accorde pas une baisse de prix lors d'un contrat variable ?

C'est important de le préciser, mais il est possible de changer de fournisseur très souvent et très facilement. "Il faut simplement respecter un préavis de 1 mois" rappelle la porte-parole. "Il faut cependant faire attention à un détail : certains fournisseurs facturent une redevance annuelle, d'en moyenne 40 euros, et qui est facturée dès l'année entamée. C'est donc quelque qu'on peut risquer de perdre, et qu'il faut prendre en compte."

>LIRE L'ARTICLE COMPLET



13h45 - ANALYSE : Que représente vraiment la hausse des tarifs ?

Gaz, électricité, carburant : Corentin Simon nous explique ce que représente véritablement cette hausse des prix de l'énergie.

>LIRE L'ARTICLE COMPLET



12h - RÉPONSE DES EXPERTS : La tarif social élargi, jusqu'à quand ?

Beaucoup de questions sur la tarif social nous parviennent également : Ai-je droit au tarif social ? Comment cela fonctionne ? "La bonne nouvelle, c'est que le tarif social se fait automatiquement sur la facture, il n'y a aucune démarche à entreprendre pour les personnes qui en bénéficient. Le tarif social élargi est d'application jusqu'au 30 juin 2022 et donc le point d'attention à surveiller c'est, soit la mesure est prolongée en fonction de la situation à ce moment, soit elle ne l'est pas et là il faudra faire attention au choc tarifaire."

>DÉCOUVREZ LA RÉPONSE COMPLETE



11h30 - RÉPONSE DES EXPERTS : Les panneaux solaires, toujours utile ?



Les panneaux solaires n'ont jamais été aussi utile qu'aujourd'hui, affirment nos experts. "On a un retour sur investissement qui est de moins de 5 ans à Bruxelles et en Wallonie. Cela couvre une grande partie des coûts, cela couvre aussi les prix très élevés de l'électricité que l'on connait aujourd'hui. D'autre part, cela permet de se prémunir d'éventuelles autres hausses de prix pour l'avenir, donc c'est vraiment un avantage intéressant."



> DÉCOUVREZ LA RÉPONSE COMPLETE





10h - TÉMOIGNAGE: Thierry est révolté par la facture d'énergie de son père âgé de 86 ans

Thierry s’occupe des comptes de Roger, son papa âgé de 86 ans. Cette année, le constat est clair. Le prix du gaz s’envole, comme tout le monde peut le constater. Pour la première fois, plus de 1.000 euros sont demandés à Roger pour régulariser sa facture, alors qu'il a payé ses acomptes mensuels (de 68 euros environ) au cours de l’an dernier. "On m'a toujours remboursé, car je payais toujours un peu plus qu'on me demandait". Sa consommation est restée identique, mais sa régularisation fut très lourde (plus de 1.000 euros, donc), et ses mensualités sont désormais de 300 euros. Il ne sait pas les payer :

9h30 - ANALYSE: Nos politiques ont-ils réagi correctement à la hausse des prix de l'énergie?





Le montant des factures d'énergie ne s'arrête pas d'augmenter et on s'interroge par rapport au comportement de nos gouvernements dans cette crise. Pourquoi a-t-on l’impression que nos politiques tardent et agissent mollement face à cette hausse des prix des factures ? > LIRE L'ARTICLE COMPLET

9h - REPONSES DES EXPERTS: Contrat fixe ou variable ?

Après une heure d'appel auprès de notre call-center, il y a vraiment une préoccupation qui revient très souvent, a remarqué notre journaliste Justine Pons. Beaucoup de personnes sont perdues: que faire ? Quel contrat choisir ? Julie Frère, porte-parole de Test-Achat, leur a répondu ceci: "Un contrat à taux fixe, ça donne un peu de sécurité, on sait ce qu'on va payer chaque mois. Mais on est dans une période où les prix sont élevés, donc il faut avoir cette discipline d'aller vérifier, tous les 3 ou 4 mois, si les tarifs ont évolué et s'il convient de changer de formule auprès de mon fournisseur, soit changer de fournisseur d'énergie (il faut simplement respecter un préavis d'un mois)". > LIRE L'ARTICLE COMPLET

8h15 - A LA POMPE A ESSENCE DU ROEULX : "Les prix, ça devient hallucinant"

Sébastien De Bock se trouvait à une station essence ce mercredi matin. Il y a beaucoup de camionnettes, d'entrepreneurs ou d'ouvriers, qui viennent faire le plein à cette période de la journée. C'est notamment le cas de David. Il parcourt 400 km par jour pour le boulot, il vient deux fois par semaine remplir son réservoir. "On voit bien la différence, c'est clair. Les prix, ça devient hallucinant. C'est plus possible". Son plein du jour: 121 euros. "On espère que ça va diminuer, mais on se demande quand". Anthony, ouvrier à La Louvière, fait le même constat. "On travaille à Waterloo, donc une centaine de kilomètres par jour. Notre patron nous demande d'aller plus doucement sur l'autoroute car on consomme moins en roulant à 90 qu'à 120. Donc on fait attention".





8H - OUVERTURE DU CALL CENTER à RTL House: "Le téléphone chauffe"



Justine Pons se trouve auprès de ceux qui répondent à vos appels au 0800 23 530. Des experts de Test-Achats répondent à leurs questions. Et dès 8h, la demande est importante: "Le téléphone chauffe", nous confie-t-elle.





7h50: POLITQUE - La ministre fédérale de l'énergie était l'invitée de 7h50, elle rappelle à l'ordre les fournisseurs à propos des démarcheurs...

La ministre fédérale de l'Énergie Tinne Van der Straeten était l'invitée de Fabrice Grosfilley à 7h50 dans la Matinale de Bel RTL. Elle a notamment évoqué la vente de porte-à-porte des fournisseurs (nous vous parlions récemment du cas de Raphael). "Ils ont parfois des pratiques de cow-boys", dit-elle. Elle indique que les fournisseurs ont jusqu'à la fin du mois pour rédiger une charte pour encadrer cette pratique. "Je vous assure que c'est vraiment la dernière chance, si les fournisseurs ne régulent pas les pratiques, on va les interdire." > LIRE L'ARTICLE





7h45 - AU MARCHE MATINAL DE LIÈGE: 1.500€ d'électricité par mois pour un volailler

Guillaume Fraikin était au marché matinal de Liège ce mercredi matin. Un marché où des dizaines de grossistes, commerçants et restaurateurs de la région. Et clairement, le coût de l'énergie a un impact sur l'activité. Chez ce fournisseur de surgelés, par exemple, on a déjà augmenté les prix de 1.500 produits. D'autres commerçants tentent de limiter la casse pour leurs clients, et cherchent des solutions, notamment en installant des panneaux photovoltaïques ; les consommations de certains baissent grâce à ses aménagements, mais pas les factures. Les frigos et (très grandes, voir ci-dessous) chambres froides consomment énormément : les factures affichent 4 à 5 chiffres. Pour le moment, les grossistes s'accrochent et font le dos rond. Nous avons rencontré un volailler qui paie désormais 1.500 euros d'électricité... par mois !

7h30 - TEMOIGNAGE: Jean-Pierre a mis un terme à sa domiciliation chez Mega

Jean-Pierre habite Libramont, et a récemment décidé de mettre un terme à sa domiciliation auprès du fournisseur Mega, suite à l'augmentation gigantesque de sa facture mensuelle (provisions). "En mars 2021, je payais 101 euros par mois. Et puis, il y a eu une clôture au mois d'avril. A ce moment-là, j'ai repayé 168€, ce qui est normal pour une facture de régularisation". Notre témoin ne s'inquiète pas, pensant qu'il s'agissait de mensualités trop faibles. Il imagine dès lors que celles-ci vont augmenter. "Mais ça n'a pas été le cas: de mai à septembre 2021, j'ai continué à payer environ 110 euros par mois. Et tout d'un coup, en octobre, j'ai payé 141 euros (provision largement augmentée, via domiciliation, sans son accord). Et puis février, 334 euros !". Tout cela, pour une consommation équivalente. Il a annulé la domiciliation, et tente depuis lors de communiquer avec Mega pour avoir des explications, mais ne reçoit aucune réponse. "J'ai fait du business toute ma vie, et je n'ai jamais vu un fournisseur qui refuse de donner des explications".

7h15 - DONNEZ VOTRE RESSENTI

7h - TEMOIGNAGE : Sophie "ne saurait pas payer 420 euros d'électricité par mois"

Tout au long de la journée, nous entendons aussi vos témoignages, votre vécu face à cette hausse incessante des prix de l'énergie. Celui de Sophie notamment, de Sambreville. Elle est mariée, a un enfant, deux chiens et deux chats. Elle avait un contrat fixe jusqu'en juillet dernier, moment où elle a opté pour un contrat variable chez Luminus. Résultat : sa facture d'électricité est passée de 150 à 250€, et on lui conseille de verser 422€ par mois ! "Dans un premier temps, je vais rester sur 250 euros, et je vais voir ce qui se passe avec cette histoire de passer la TVA à 6%. On va voir venir, dans un premier temps. J'ai l'espoir qu'à un moment donné, ça va repartir dans l'autre sens ; même si au fond de moi, je sais que ça ne va pas être le cas. De toute façon, pour être honnête, je ne saurais pas payer 420 euros d'électricité par mois. Il y a les courses, l'essence, les enfants... ça n'est pas possible. L'année prochaine, mon fils doit aller à l'université, ça va encore être de grosses dépenses. Si l'énergie monte encore, je ne sais pas comment on va faire". Elle pense actuellement à annuler ses prochaines vacances.

6h30 - ANALYSE : Pourquoi les prix de l'énergie ont-ils à ce point augmenté ces derniers mois ?

Depuis un an, la facture d’électricité d’un ménage belge moyen a augmenté de 80%. Celle de gaz, de 174%. Depuis 15 ans, la facture d’électricité d’un ménage wallon qui a une consommation moyenne a doublé. Les prix sur la facture de gaz, sur la même période, ont plus que doublé. Pour un ménage wallon qui a une consommation moyenne de gaz, d’électricité et qui dépense une centaine de litres d’essence par mois, l’énergie représente aujourd’hui un cout de 510 euros, dans son budget mensuel. C’est 116 euros de plus qu’il y a trois ans (chiffres de la Cwape, le gendarme wallon de l’énergie).

Quelles sont les raisons de ces hausses vertigineuses ? Après le ralentissement de l’activité économique mondiale, liée à la pandémie de Covid19, la reprise partout en même temps entraine une forte demande d’énergie (pour relancer les productions, les transports de marchandises,…). Et qui dit forte demande, dit prix à la hausse. Sur le gaz spécifiquement, la très forte demande asiatique s’est couplée à des soucis de maintenance dans la production sur les sites européens (Norvège,…). Les tensions géopolitiques sont également avancées, pour expliquer les variations des prix des énergies fossiles (gaz, pétrole, charbon, uranium,..) : crise avec la Russie, crise en Iran,…

Pourquoi le diesel/mazout est-il si cher dans notre pays ? Nos concitoyens qui habitent près d’une frontière l’auront remarqué : ces dernières années, le prix du diesel a plus fortement augmenté chez nous que chez nos voisins. Il est même devenu plus intéressant de faire le plein en France que dans nos stations-services. Une des raisons de ce changement tient dans le "cadeau" fait par le gouvernement Michel au contribuable belge : le fameux tax-shift. En échange de réductions sur la feuille d’impôt, le ministre N-VA des finances Johan Van Overtveld avait augmenté considérablement les accises sur le diesel ; pour amener peu à peu son prix à celui de l’essence.

Pourquoi le prix à la pompe est si élevé, alors que le baril a déjà été beaucoup plus haut ? En 2012, le baril de pétrole (Brent) s’est vendu jusqu’à 146 dollars. Alors qu’il n’est qu’à… 97 dollars actuellement. Alors pourquoi, à l’époque où le pétrole était plus cher, nous étions à 1,6 euros à la pompe, contre 1,85 aujourd’hui ? 1. L’Euro était plus fort qu’il ne l’est aujourd’hui, face au dollar. Avec moins d’euros, on achetait davantage de dollars. La variation de notre monnaie commune a contribué à augmenter notre prix d’achat du pétrole. 2. La Belgique a considérablement augmenté ses accises sur le diesel, lors du gouvernement 2014-2019 de Charles Michel, via plusieurs mécanismes de cliquets. Et ce, pour financer en partie le « tax-shift » (des rabais sur la feuille d’impot). 3. Les tensions géopolitiques actuelles font grimper le cours du marché des produits finis du pétrole (dont le diesel).