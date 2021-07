Vous voulez faire un don pour les victimes des inondations? La Croix-Rouge lance un appel

Face à la catastrophe naturelle nationale que constituent les inondations actuelles, la Croix-Rouge de Belgique et la "Rode Kruis Vlanderen", ont décidé d'unir leurs forces. Elles ont lancé depuis vendredi un appel aux dons financiers "TousUnis: solidarité avec les victimes des inondations", à faire en ligne sur le site de l'organisation ou à verser sur le compte bancaire BE70 0000 0000 2525. Les dons serviront à apporter une aide concrète aux personnes touchées par la catastrophe.

L'organisation humanitaire est présente dans de nombreux endroits et peut donc agir rapidement et localement pour fournir une aide d'urgence sur le terrain. Depuis le début des inondations, plusieurs centaines de bénévoles, secouristes et ambulanciers poursuivent leurs interventions de secours de première urgence ainsi que les évacuations des personnes sinistrées. Plusieurs locaux de l'organisation sont eux-mêmes victimes des inondations, principalement en province de Liège et de Namur. Les équipes logistiques de la Croix-Rouge ont déjà fourni 1.500 lits de camps et brancards pour équiper les centres d'accueil d'urgence, plus de mille couvertures et des milliers de bouteilles d'eau. Un don unique de 1€ peut également être fait par SMS au 4330 avec la mention "Solidarity".