Filles et garçons ensemble au cours de gym: "Ça devrait être normal en soi", explique Anna, en combat de boxe thaï contre Mourad

La ville de Bruxelles organise une journée sportive pour les 5e et les 6e secondaires: garçons et filles font du sport ensemble pour lutter contre les stéréotypes. Une équipe de RTL INFO se trouvait dans la salle de gym pour voir comment cela se passait...

Le département de l’Instruction publique de la Ville de Bruxelles organise la troisième édition de "Sport Experience", un événement pour lutter contre les stéréotypes de genre présents dans certaines activités d’éducation physique et sportive.





"Un match mixte de boxe thaï, entre une fille et un garçon, on n'a pas l'habitude de voir ça"

200 élèves de cinquième et sixième secondaires ont pu s’essayer ensemble à la pratique mixte de plusieurs disciplines sportives au centre sportif de Neder-Over-Hembeek. "Cela donne quelque chose d'assez inhabituel, notamment un match mixte de boxe thaï, entre une fille et un garçon, on n'a pas l'habitude de voir ça", constate notre journaliste sur place.

Mourad est en train de se battre contre une fille. Frappe-t-il moins fort pour cette raison? "Ouais... je ne sais pas si je tapais fort ou pas", se demande-t-il. Anna, de son côté, confie que ça ne lui fait "ni chaud ni froid": "Ça devrait être normal en soi, pour moi ça ne change rien".





La GRS, pas que pour les filles

La mixité pose quand même quelques questions auprès de ces jeunes, et c'est l'objectif de cette journée. Il n'y a pas que la boxe: toute une série d'activités sont organisées aujourd'hui, dont la gymnastique rythmique et sportive (GRS). Certains pourraient dire que les objets utilisés pour cette pratiques sont plutôt destinés au filles (cerceaux, rubans...), et c'est bien l'objectif de cette journée: faire émerger les stéréotypes de genre dans l'esprit des jeunes.





Les profs de philosophie et d'éducation physique s'associent

Ceux-ci les confronteront, en classe, au cours de philosophie et citoyenneté, puisque pour la première fois cette année, les professeurs de philosophie se sont associés aux professeurs d'éducation physique pour lutter contre les stéréotypes de genre, dans le sport notamment.