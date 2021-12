Grève des professeurs de kiné au quai du Barbou à Liège: "Il faudrait 25 engagements temps plein"

Les professeurs de kiné et d'ergothérapie de la Haute Ecole de la Province de Liège (HEPL) - Barbou se sont mis en grève ce matin, nous ont indiqués plusieurs personnes via le bouton orange Alertez-nous. Ils ont placé deux piquets aux entrées du site du Quai de Barbou, l'entrée est bloqué et aucun cours n'a lieu. Ils organisent également un barrage filtrant dans la rue.

Ils sont mécontents du manque de personnel dans leur section. "Nous avions posé un préavis et nous n'avons pas été entendus", indique Xavier Cornet, délégué syndical CGSP Enseignement. "Nous ne sommes que 60 enseignants pour près de 2000 étudiants, c'est impossible de continuer de la sorte. Il faudrait 25 engagements temps plein pour revenir à un taux correct d'un prof pour 20 élèves." De cette situation, résulte selon lui des conditions de travail très difficiles. "Nous avons fait face à un afflux massif d'étudiants", dit-il. "Les locaux sont du trop petits, dispersés sur des sites éloignés et nous avons une surcharge de travail. Par exemple, au niveau de la supervision de stages et de la relecture de mémoire, la tâche par prof est colossale... et bénévole en plus!"

Un enseignement qui a préféré rester anonyme confirme cette situation. "Les locaux sont en plus insalubres", dit-il. "Ce n'est pas possible de continuer ainsi."

Contactée par nos soins, la direction du département "motricité" de la HEPL a indiqué ne pas pouvoir s'exprimer.