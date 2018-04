Grève chez Lidl: "La journée de lundi sera marquée par des perturbations importantes"

Les cinq centres de distribution de Lidl en Belgique sont bloqués. Le site de Saint-Nicolas en Flandre-Orientale est également à l'arrêt dimanche soir, les militants du syndicat socialiste SETCa en interdisant l'accès, a confirmé le secrétaire régional Bart Leybaert.



Les centres de distribution de Courcelles, Marche et Genk sont à l'arrêt depuis samedi, tandis que le site de Wevelgem est paralysé depuis dimanche après-midi. Les travailleurs de Lidl mènent des actions depuis plusieurs jours afin de protester contre la charge de travail. Une proposition de la direction pour offrir une solution temporaire a été proposée aux travailleurs. Les syndicats chrétien et libéral la soutiennent, mais le SETCa/BBTK la juge insuffisante. Il déplore le fait qu'elle ne couvre qu'une période de six mois. On ignore encore combien de magasins seront fermés lundi. Vendredi et samedi, une centaine de grandes surfaces de l'enseigne n'avaient pas ouvert leurs portes.

Le syndicat socialiste continue à rejeter la proposition de la direction d'assurer pour six mois seulement 42 heures hebdomadaires supplémentaires par magasin afin d'alléger la charge des travailleurs. Approuvée par les syndicats chrétien et libéral, la proposition est rejetée par le Setca qui veut que cette mesure soit appliquée de manière pérenne. Depuis la dernière rencontre de vendredi soir, la direction de Lidl n'a envoyé aucune invitation aux organisations syndicales pour reprendre les discussions. "La journée de lundi sera donc marquée par des perturbations importantes", promet Mme Delmée.

Le syndicat socialiste continuera lundi à faire le tour des différents magasins afin d'informer les travailleurs des propositions de la direction, en se concentrant sur les magasins où les délégués n'ont pu encore se rendre. La direction de Lidl n'a pu être jointe dimanche soir pour commenter la situation. Le mouvement de grogne envers Lidl ne se limite désormais plus à la Belgique. Les travailleurs du groupe au Portugal ont en effet entamé dimanche deux jours de grève pour dénoncer leurs "salaires de misère", ainsi que le manque de personnel et la charge horaire de travail.