Inondations: opération #TousSolidaires sur RTL TVI et BEL RTL

La Belgique est sous les eaux. Des milliers de personnes sont désemparées et ont tout perdu. Ces prochains jours, les sinistrés auront besoin de l’aide de chacun de nous.

RTL TVI et Bel RTL participent à cet élan de solidarité.

Un groupe Facebook "RTL Solidarité Inondations" a été lancé pour mettre en contact les sinistrés et tout ceux qui souhaitent leur venir en aide.

Par ailleurs, RTL TVI lance dès ce soir, jeudi 15 juillet, et pour les prochains jours, un programme court intitulé #TousSolidaires, après le RTL INFO 19h.

Au programme : témoignages d’associations qui œuvrent pour venir en aide aux sinistrés, appels à l’aide des familles touchées, et réponses aux diverses questions des téléspectateurs et internautes, notamment au sujet des assurances. Ce programme sera présenté par Sabrina Jacobs ce soir et dès demain par Emilie Dupuis.

Enfin, Bel RTL consacre cet après-midi une émission spéciale de témoignages sur ces tragiques inondations, présentée par Sophie Nollevaux et Christian de Paepe.

Prenez soin de vous et soyons solidaires.