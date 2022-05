Jobday à la police fédérale qui recrute des civils spécialisés et des futurs policiers

Journée de recrutement aujourd'hui à la caserne Major Géruzet à Bruxelles de 10h à 17h. La Police Fédérale souhaite rencontrer ses futurs agents. Un jobday destiné à tout candidat intéressé par une fonction à la police fédérale.

Plusieurs composantes sont présentes : unités Spéciales, police canine, team drone, navigation, informatique ou encore chemins de fer. Sont notamment représentés la police administrative, l’appui canin, la police de la route, de la navigation et aéronautique. Il y a également un stand de la Police Judiciaire Fédérale, de la cellule informatique ainsi qu’une équipe qui utilise des drones. "Je suis venue ici uniquement pour la cavalerie", expliquait une jeune fille dans le RTL INFO 13H. "Ce qui m'intéresse c'est surtout la police de la route, tout ce qui est motard", témoignait un jeune homme.

Cette journée d’information s’adresse à tous les candidats intéressés par un emploi à la Police Fédérale (en tant qu’opérationnel ou personnel civil). Une attention particulière est accordée à certains profils spécialisés. Les candidats ont la possibilité de visiter les différents stands, d’assister à plusieurs démonstrations et de s’essayer au parcours fonctionnel sportif. Pas aussi facile qu'il n'en a l'air d'ailleurs : "C'est un peu fatigant. Le premier on se dit que ça va aller tranquillement, puis on arrive sur le deuxième et on se dit qu'il faut un peu ralentir et le troisième c'est intense", témoignait une jeune femme.