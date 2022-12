Jolien Vermeylen et Jelle Geens élus Triathlètes belges de l'année

(Belga) Jolien Vermeylen, 28 ans, et Jelle Geens, 29 ans, ont été récompensés de leur performance en 2022 par le titre de Triathlète belge de l'année, a annoncé la fédération belge de triathlon lundi. Les deux spécialistes de l'épreuve combinée ont terminé à la 4e place du relais mixte des championnats d'Europe, en août à Munich.

Toujours à Munich, Geens a aussi terminé au 5e rang de la course individuelle. Cette saison confirme que le natif de Zolder fait partie intégrante du top mondial, lui qui a fini 3e de la manche finale des World Triathlon Series à Abou Dhabi, 4e aux Bermudes et à Montréal, 5e à Hambourg et 8e à Leeds. De son côté, Vermeylen a terminé 2e de l'épreuve de Coupe du monde de Bergen, en Norvège, passant très proche d'un premier succès international. Elle a aussi terminé 3e de la manche de Coupe d'Europe de triathlon en salle de Liévin. Dans la catégorie élite multisports, les récompenses sont revenues aux spécialistes du duathlon Arnaud Dely et Maurine Ricour, notamment vainqueurs ensemble de la médaille d'argent du relais mixte aux Jeux Mondiaux. Wim de Paepe a été élu Paratriathlète de l'année pour la seconde fois de rang après avoir décroché la médaille de bronze aux Mondiaux de paratriathlon d'Abou Dhabi. Pour décerner ces récompenses, un panel d'experts nationaux ont établi une liste de quatre athlètes dans chaque catégorie. Cette liste a été soumise à tous les triathlètes affiliés en Belgique.