Les syndicats dans la rue pour un meilleur pouvoir d'achat: quelles sont les revendications?

Le front commun syndical mène vendredi, à Bruxelles et aux quatre coins de la Belgique, diverses actions pour "de meilleurs salaires" et pour rappeler son opposition à la loi de 1996 sur la formation des salaires, accusée de "verrouiller" le pouvoir d'achat dans un contexte d'inflation galopante et de prix de l'énergie exorbitants.

La loi de 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité, modifiée en 2017 sous le gouvernement Michel, encadre l'évolution des salaires dans le but de protéger la position concurrentielle des entreprises belges vis-à-vis des principaux pays voisins que sont la France, l'Allemagne et les Pays-Bas.

Les syndicats veulent de longue date sa révision, estimant qu'elle est devenue un "carcan" trop rigide et ne permet plus de négocier des augmentations de salaire dignes de ce nom.

Du côté patronal, on répond que les entreprises font déjà face à des coûts énergétiques élevés et à un handicap salarial important. Alors que l'inflation atteint des niveaux qui n'avaient plus été vus depuis le début des années '80, les salaires dans le secteur privé devraient augmenter de 13% sur la période 2022-2024, selon la Banque nationale de Belgique.

Les travailleurs ne parviennent plus à joindre les deux bouts

Là où les employeurs s'inquiètent d'"un coût supplémentaire de 20 milliards pour les entreprises belges", les syndicats soulignent, eux, que l'indexation automatique permet tout juste, et avec un certain délai, de préserver le pouvoir d'achat des travailleurs belges face à l'inflation.

Avec la flambée des prix énergétiques, de la nourriture et des logements, "les travailleurs ne parviennent plus à joindre les deux bouts", clament la CSC, la FGTB et la CGSLB. "Le problème est que les revenus n'augmentent pas à la même vitesse que le coût de la vie, les hausses de salaires étant fortement limitées par la loi sur la norme salariale.

Même dans les entreprises qui engrangent de gros bénéfices, la loi nous empêche de négocier plus", dénoncent les syndicats, qui demandent à la FEB de "réagir face à l'augmentation actuelle du coût de la vie qui touche de plein fouet l'ensemble des travailleurs."

Les trois syndicats, qui avaient lancé en décembre 2021 une pétition contre la loi de 1996, avaient l'objectif d'atteindre le seuil de 25.000 signatures lui permettant d'atterrir sur le bureau du président de la Chambre en vue d'un débat.

Au total, près de 90.000 signatures ont été récoltées. La mobilisation syndicale ne s'arrêtera pas à ce 22 avril puisque une manifestation nationale a d'ores et déjà été annoncée le lundi 20 juin.