Journée de l'emploi sur Bel RTL: comment réussir un entretien d'embauche?

Ce jeudi sur Bel RTL, c'est la fameuse journée de l'emploi. Nos collaborateurs vous aident à trouver un emploi en vous livrant quelques astuces. Comment faut-il présenter face à un employeur? Comment convaincre?

Nos spécialistes seront là des 8h30 pour répondre à vos questions hors antenne. Cette action est menée en collaboration avec Références et Trace.

Stéphanie Ettinger, de l’agence d’intérim Trace nous livre ses conseils pour réussir un entretien d'embauche: "Il faut répondre de façon claire aux questions de l'employeur, avec clarté, fluidité et avoir un ton de voix assuré. Au niveau du non verbal: avoir un regard sympathique, fréquent vers le recruteur. C'est aussi important de connaître l'environnement dans lequel on se trouve. Donc savoir ce que font les gens. On peut trouver des informations sur internet mais avoir un bon réseau de connaissances aussi autour de soi est important pour apprendre à connaître les entreprises et les métiers autour de ces entreprises."

Le numéro à former dès 8h30 : 0800.23.530.