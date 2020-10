La Hulpe: Serge a quitté l'hôpital Delta sans laisser de traces hier, l'avez-vous vu?

Avis de recherche diffusé à la demande du parquet de Bruxelles.

Le dimanche 18 octobre 2020 vers 07h45, Serge Philippot, un homme âgé de 76 ans, a quitté l’hôpital Delta situé Boulevard du Triomphe à Auderghem. Depuis, il ne s’est plus manifesté. Serge mesure 1m75, est de corpulence forte et a les yeux verts. Il a les cheveux gris mi-longs, une barbe et une moustache grisonnants. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon en jeans, une chemise blanche à carreaux orange et une veste de type K-Way. Il a pour habitude de se trouver dans le centre de La Hulpe.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu