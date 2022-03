La ministre de la Défense ne précisera pas quelles armes sont envoyées en Ukraine: "Mieux vaut respecter un devoir de réserve" (vidéo)

La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, était l'invité de la matinale de Bel RTL. Interrogée par notre journaliste Fabrice Grosfilley, elle a expliqué, dans la mesure du possible, en quoi consistait l'aide militaire apportée par la Belgique aux Ukrainiens. "Il y a des armes, des munitions, mais aussi du matériel de protection et de vision nocturne", a décrit la ministre de la Défense, qui ne peut être plus précise pour des raisons de sécurité: "On a tout intérêt à respecter une réserve afin de ne pas donner à l'ennemi toutes nos cartes".

Au départ, les armes envoyées ont été puisées dans les stocks de l'armée belge. Mais au fil des semaines, les réserves se sont Nous avions au départ pris sur base des stocks disponibles au niveau de la défense. On doit maintenant garder nos stocks pour nos propres troupes, pour permettre leur déploiement et leur sécurité. C'est ainsi que nous nous sommes adressés aux entreprises de sécurité et défense de notre pays pour voir quels étaient leur stock disponible, comme la FN Herstal par exemple.

Interrogée que la destination exacte des armes livrées par la Belgique à l'Ukraine, la ministre a reconnu que la responsabilité incombait aux Ukrainiens. "Nous avons un contact avec la défense ukrainienne, et nos armes ont été envoyées à l'armée régulière ukrainienne qui ensuite la distribue comme bon lui semble".

Ces armes peuvent-elles se retrouver aux mains des légionnaires? Vraisemblablement, c'est une possibilité. "La Légion internationale a été reconnue par l'Ukrainie. C'est sa responsabilité", a répondu la ministre.