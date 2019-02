La pollution générée par Internet est comparable à celle du… TRANSPORT AÉRIEN: les conseils pour agir tout de suite

Internet, s’il était un pays, serait au troisième rang mondial des plus pollueurs. Cette pollution est comparable à celle du transport aérien. Cela représente à peu près 7% de l’énergie dépensée en électricité dans le monde, d’après des chiffres compilés par l’association de protection de l’environnement, Greenpeace. Alors comment faire pour réduire son empreinte carbone ?

Envoyer un simple mail rejette 10 grammes de CO², soit l’équivalent de ce que peut absorber un arbre en une journée et plus une pièce jointe est volumineuse plus cela pollue. A titre d’exemple, envoyer un fichier d’un mégaoctet équivaut à la consommation électrique d’un ordinateur en veille pendant 8 heures.

En appuyant simplement sur le bouton "Rechercher" de Google, nous émettons l’équivalent de 5 à 7 grammes de CO².





La pollution des centres de données

La pollution numérique est en partie émise par plus de 4000 centres de données, qui sont de grands entrepôts contenant un grand ensemble de serveurs gourmands en énergie (10 fois la consommation d’un bâtiment ordinaire), souvent alimentés par des énergies dites "fossiles" et donc très polluantes.

Voici quelques conseils de base pour limiter cette empreinte carbone : le plus important, c’est le nettoyage et les avantages ne sont pas seulement écologiques.

"Il faut surtout nettoyer sa boîte email, cela aide aussi les ordinateurs à avoir une durée de vie plus longue. Eteindre son ordinateur, éteindre son smartphone ou sa tablette le plus souvent possible, c’est aussi de l’énergie consommée en moins", détaille Juliette boulet, la porte-parole de Greenpeace.





Faire place nette



Désiré Dupas, spécialiste en communication digitale, rappelle d’abord l’intérêt de vider sa corbeille. "Ce sont des fichiers que vous avez supprimés mais qui restent sur le disque dur, donc cela ralentit le système. Je vois mal quelqu’un à la maison mettre des déchets dans sa poubelle et garder sa poubelle en se disant ‘on ne sait jamais’ donc vider votre poubelle".



Ayez aussi un bureau bien net. "Un bureau surchargé visuellement, ce n’est pas chouette et en plus cela va aussi ralentir la machine. Je conseille de créer un dossier sur le bureau que vous appelez ‘capharnaüm’ si vous voulez et dans lequel vous allez mettre tous vos fichiers, tous vos dossiers, etc. donc cela va consommer moins d’énergie", souligne Désiré Dupas.



Quant aux séries à voir sur le net, notre expert avoue une petite faille dans son traitement écologique du digital. "Regarder une série en 720 pixels, c’est regarder une purée de pixels qui bouge. Moi personnellement, je les regarde en 1080 minimum, ce n'est pas très écolo pour le coup…".