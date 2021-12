La revente des cadeaux de Noël a (déjà) débuté: voici le top 3 des objets les moins désirés

Le week-end de Noël est derrière nous. Les cadeaux que vous avez reçus ne vous plaisent peut-être pas. Quatre francophones sur dix osent l’exprimer au moment même mais le reste préfère ne rien dire. Que faire si votre chemisier est trop petit ou que votre petit électro ne vous plait pas?

Après l’excitation, la désillusion pour Dores. Pour Noël, l’homme a reçu un objet qu’il a déjà à la maison. Ce cadeau à peine reçu est déjà revendu. "Je n’ai pas besoin de deux mixeurs", explique-t-il à la caisse d’un magasin spécialisé dans la revente. Les rayons sont remplis d’objets encore emballés. "J’ai l’impression que pendant les Fêtes, on s’oblige un peu à faire des cadeaux à tout le monde, mais finalement sans savoir ce que la personne aime", a expliqué une cliente du magasin.



Selon un sondage, quatre francophones sur dix avouent ne pas aimer leurs cadeaux de Noël et la revente se fait de plus en plus tôt. "On pense qu’il y a un effet pandémie. Les gens revendent plus rapidement leurs cadeaux que les autres années. La première annonce a été placée le 24 décembre à 18h36. C’étaient des pinces à homard", explique Aleksandra Vidanovski, porte-parole de 2eme main.



Elle dévoile le top 3 des cadeaux les moins désirés:



-Les livres et les BD

-les vêtements

-les meubles et petits cadeaux de décoration