La SNCB ouvre des centres de vaccination dans les gares de Bruxelles-Central et du Midi

(Belga) La SNCB va progressivement ouvrir, à partir de ce lundi, des centres de vaccination dans les gares de Bruxelles-Midi et Bruxelles-Central, ainsi qu'à Train World, le musée de la SNCB située à la gare de Schaerbeek, annonce lundi l'entreprise ferroviaire. Ces centres sont accessibles, sans rendez-vous, à toutes les personnes (voyageurs et personnes de passage dans les gares et à proximité de celles-ci) qui n'ont pas encore eu l'occasion de se faire vacciner.

Cette démarche s'inscrit dans la volonté de la Commission communautaire commune (Cocom) de renforcer sa campagne de vaccination en Région bruxelloise, où le taux en la matière est à la traîne par rapport au reste du pays. La SNCB accueille également depuis début de cette année des centres de testing dans les gares de Bruxelles-Midi et Anvers-Central, rappelle-telle, soulignant également les initiatives de vaccination mises en place au sein même de l'entreprise ferroviaire ainsi que chez HR Rail et Infrabel. Le centre de vaccination de la gare Centrale ouvre dès ce lundi et sera accessible au moins jusqu'au 29 octobre. A Bruxelles-Midi, un vacci-bus sera présent dès jeudi sur le parking de la rue de France/Rue de l'Instruction, avant qu'un centre de vaccination n'ouvre au sein de la gare, dans la galerie Horta, à partir du 27 septembre. Lui aussi restera ouvert jusqu'au 31 octobre au moins. Enfin, la date d'ouverture du centre (courant septembre) situé à Train World sera prochainement communiquée, notamment sur le site https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner/. Des écrans dans les gares et les trains diffuseront en outre vers les voyageurs différentes informations concernant ces possibilités de vaccination. (Belga)