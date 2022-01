Le baromètre entre en vigueur ce vendredi: la Belgique en rouge, voici tout ce qui change

Le baromètre corona annoncé la semaine dernière par le comité de concertation entre en vigueur ce vendredi. Pour démarrer, il sera en code rouge.



Dans l'horeca, l'heure de fermeture est portée à minuit, au lieu de 23h00. La limitation à six personnes par table reste en vigueur et la consommation debout ou au bar reste interdite. Les activités organisées en groupe comme celles des mouvements de jeunesse, de la vie associative et la pratique du sport à un niveau non professionnel sont autorisées avec une capacité maximale de 80 personnes à l'intérieur et de 200 personnes à l'extérieur. Les nuitées sont à nouveau possibles. À l'exception des discothèques et des dancings, les espaces intérieurs de loisirs (bowling, salles de billard, casinos, etc.), peuvent rouvrir au public. Le public peut également revenir dans les stades. Pour la culture et l'événementiel, la capacité maximale en intérieur est portée à 70% du nombre total de places, voire à 100% en cas de respect des normes de qualité de l'air, en dessous de 900 ppm de CO2. Un seuil minimal de 200 spectateurs est en outre défini.

Le pass sanitaire (Covid Safe Ticket) est obligatoire à partir de 50 participants ou spectateurs en intérieur et 100 en extérieur. Le port du masque reste obligatoire. Le code rouge est d'application dès que les nouvelles hospitalisations par jour dépassent les 150 ou que plus de 500 lits sont occupés en soins intensifs (USI). Une attention particulière sera portée à la tendance (à la hausse ou à la baisse) et au taux de reproduction du virus. Sur la période du 20 au 26 janvier, il y a eu en moyenne 336 patients admis à l'hôpital et positifs au Covid-19 et 352 patients étaient en soins intensifs, selon les chiffres publiés jeudi matin par l'institut de santé publique Sciensano. Le taux de reproduction du virus était quant à lui de 1,22. Le baromètre approuvé par les différents gouvernements du pays s'appliquera en principe jusqu'à la fin juin, a indiqué mardi le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, en commission de la Santé de la Chambre. Il pourrait toutefois être retiré plus tôt en fonction des évaluations qui auront lieu d'ici là.

Les seuils utilisés pour permettre le passage vers une des trois phases (rouge, orange et jaune, ndlr), basés sur le nombre d'hospitalisations et de patients en soins intensifs, devraient par ailleurs faire l'objet d'une réévaluation d'ici quelques semaines. D'autres mesures hors baromètre peuvent toujours être prises par le comité de concertation. Ainsi, le dispositif actuel concernant le télétravail (quatre jours par semaine) et le shopping reste d'application.