Le centre du Heysel en attente de vaccins pour pouvoir ouvrir

(Belga) Le centre de vaccination au Palais 1 du Heysel sera prêt dès lundi prochain pour accueillir et vacciner 5.000 personnes par jour. Pourtant, les portes resteront fermées, et ce, certainement jusq'au 15 février, en attendant la livraison des vaccins. Inge Neven, responsable du service de l'inspection d'hygiène de la Commission communautaire commune (COCOM), et le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close (PS), ont dévoilé jeudi les coulisses du centre.

Le centre comprend 20 cabines adjacentes, où toutes les quatre minutes autant de personnes pourront être vaccinées simultanément dès l'ouverture du centre. Après l'injection, les patients devront ensuite attendre un quart d'heure sous surveillance médicale dans des pièces séparées pour s'assurer qu'aucune réaction allergique ou complication ne se produise. Le centre de vaccination du Heysel sera l'un des plus grands du pays et permettra de vacciner jusqu'à 100.000 personnes par mois. Au total, une dizaine de centres de vaccination ouvriront à Bruxelles, permettant ainsi d'administrer 200.000 à 300.000 vaccins par mois. "Nous vaccinerons le personnel soignant de première ligne au courant du mois de février, même si cela peut prendre un peu de retard. En mars, nous vaccinerons les personnes âgées de 65 et plus ainsi que les personnes avec des comorbidités spécifiques", explique Mme Neven. La Région de Bruxelles-Capitale avait initialement prévu d'ouvrir quatre centres le 1er février, dont celui du Heysel. Un centre de vaccination ouvrira lundi à Pachéco, juste à côté de la clinique Saint-Jean au centre-ville de Bruxelles. Il deviendra ainsi un grand hub de vaccination et de distribution. Ce centre qui dispose d'un grand espace pour stocker et préparer les vaccins, approvisionnera les autres hôpitaux et centres de vaccination bruxellois. (Belga)