Vacances: l'app Covidsafe.be disponible dans quelques semaines pour montrer facilement son certificat covid européen

Le certificat Covid belge sera accessible via l'app Covidsafe.be, une application dont le lancement est prévu pour la mi-juin, selon Pedro Facon, le commissaire Corona.

L'application Covidsafe.be permettra aux Belges de montrer qu'ils sont bien en possession d'un certificat Covid, sous forme de code QR pour franchir les frontières au sein de l'Union européenne. Le certificat sera accepté partout en Europe. L'application a été développée par l'agence qui assure la digitalisation des pouvoirs publics en Flandre, Digitaal Vlaanderen.

Pedro Facon, le commissaire Corona, était l'invité de Fabrice Grosfilley ce matin sur BEL RTL. "C'est vraiment important de rester prudent", a-t-il d'abord averti, à deux jours d'un nouveau comité de concertation. Il a assuré ne pas s'attendre à des assouplissements supplémentaires vendredi.

Pedro Facon a ensuite confirmé que l'application covidsafe.be destinée aux voyages serait prête pour la mi-juin, sans toutefois citer de date précise. Il a en outre rappelé que l'obligation de test et de quarantaine concerne uniquement les retours de zones rouges. "Pour les zones vertes et les zones oranges, rien ne changera. Les gens qui en reviennent ne devront pas observer une quarantaine ou faire un test. Pour les zones rouges, on devra regarder si la personne a reçu une dose ou deux doses (du vaccin). Il y aura alors un pass pour rentrer sans testing et sans quarantaine", a-t-il expliqué. "Au niveau européen, plusieurs pays insistent sur les deux doses."

Les zones à ce jour

