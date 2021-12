Ce vendredi, le gouvernement fédéral a décidé de dégager 66 millions d'euros pour financer les primes de fin d'année du personnel de l'horeca. Suite à l'annonce de cette aide, le représentant de la fédération horeca à Bruxelles dénonce un "scandale". "Ce n'est pas de la poudre aux yeux, c'est un véritable scandale. On parle d'un état social, et là on ne fait pas du social du tout, on ne fait rien. Mettre 66 millions sur la table ou rien, c'était la même chose. Le secteur n'a pas les moyens de payer", réagit Fabian Hermans au micro de notre journaliste Vincent Chevalier.

Selon le représentant, la somme dégagée par le fédéral ne représente qu'environ la moitié de l'argent nécessaire pour payer les primes de fin d'année dans le secteur. "Donc nous pourrons dire à nos salariés que le gouvernement a donné la moitié, donc on vous donne la moitié", commente Fabian Hermans.

Une prime obligatoire

Pour rappel, la prime de fin d'année est un avantage donné aux salariés du secteur. Il s'agit d'une convention signée par les partenaires sociaux qui vise à payer obligatoirement aux salariés un treizième mois en fin d'année. "C'est calculé sur la masse salariale mensuelle. Mais nous, on nous a empêché de travailler. Donc nous avons payé ce que nous avons consommé. Donc les mois de travail normal où on nous a rouvert à 100%, on sait les payer. Mais les jours de chômage pour force majeure, nous ne savons pas les payer. On n'a pas eu de rentrée, pas de revenu, rien du tout. Et le gouvernement avait dit 'nous allons les prendre en charge'", précise le représentant de l'horeca bruxellois.

Je suis écoeuré

"C'est une véritable honte. Je suis écoeuré", confie Fabian Hermans. "Ce n'est même pas une mesurette. Aujourd'hui, le gouvernement et Pierre-Yves Dermagne, le ministre de l'Emploi et de l'Economie, ne prend pas la mesure nécessaire. Alors qu'il avait dit 'on ne laissera personne sur le carreau'. Aujourd'hui, il laisse 140.000 personnes sur le carreau. Aujourd'hui je regrette. Je ne comprends pas. On travaille avec son cabinet, on travaille avec le ministre. On a tout mis en place. Tout le monde nous a dit 'on trouvera des solutions pour les primes de fin d'année'. La seule solution qu'on trouve, c'est de nous répondre que le gouvernement a déjà dépensé des milliards, qu'on n'a pas les moyens d'aller jusqu'à 120 millions. On nous en donne 66, je dis quoi pour les 54 millions qui manquent?", conclut-il.