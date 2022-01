Le prix des pellets en hausse: bientôt, on pourrait "être en rupture de stock dans toute la Belgique"

Depuis des semaines, se chauffer en Belgique coûte cher. Les prix du gaz, de l'électricité ou encore du mazout ne cessent d'augmenter. Le prix des pellets aussi est en hausse. Il devrait encore augmenter dans les prochaines semaines.

À Fleurus, Mickaël s'est fait livrer des pellets. La palette d'une tonne coûte 40 euros de plus qu'il y a quelques semaines. Mais le père de famille est déjà heureux de pouvoir se chauffer. "On ne se chauffe qu'aux pellets. On a des radiateurs à la maison, mais le pellet chauffe vraiment toutes les pièces. La chaudière ne sert qu'à chauffer l'eau, à faire la vaisselle ou laver les enfants", explique-t-il.

D'ordinaire, Pierre Rousselle, le fournisseur de pellets, reçoit 50 tonnes de pellets par semaine. Pour l'instant, il doit contenter ses clients avec deux fois moins. "L'hiver n'est pas là. L'hiver, c'est janvier et février pour les grosses gelées normalement. Donc j'espère qu'il ne va pas geler et qu'il ne va pas faire trop froid sinon on sera en rupture de stock dans toute la Belgique, je pense", précise le fournisseur.

La raison de la hausse des prix

Ce sont des tensions sur le marché mondial du bois qui sont à l'origine de ces difficultés d'approvisionnement et donc de cette hausse de prix.

"Le bois est vendu très cher. Je pense que les scieurs n'ont pas voulu trop investir dans ces bois très chers et ces scieries sont maintenant en pénurie de bois. Elles n'arrivent plus à scier à la demande et il n'y a plus suffisamment de sciure pour produire du pellet", suppose Pierre Rousselle.

L'été humide et l'augmentation des autres énergies jouent également un rôle. D'ici quelques semaines, la tonne de pellets pourrait se vendre 100 euros plus cher qu'à l'automne dernier.