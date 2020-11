Le taux de reproduction du virus à nouveau légèrement inférieur à 1 pour la Belgique

(Belga) Du 31 octobre au 6 novembre, le taux de reproduction du nouveau coronavirus était à nouveau légèrement inférieur à 1 à l'échelle nationale, s'établissant à 0,993, selon les données publiées samedi par l'Institut de Santé publique Sciensano. C'est la première fois qu'il repasse sous cette barre symbolique depuis début septembre.

Le taux de reproduction mesure la contagiosité. Une valeur inférieure à 1 signifie que la circulation du virus tend à ralentir. A l'échelle nationale, le modèle utilisé pour estimer le taux de reproduction est basé sur le nombre d'hospitalisations, précise Sciensano. Au niveau des provinces, le taux de reproduction affiche également des valeurs inférieures à 1, calculées sur base du nombre de cas diagnostiqués en laboratoire. Le virus semble encore le plus actif dans les provinces de Hainaut (0,861), Limbourg (0,854), Flandre occidentale (0,851) et Luxembourg (0,829). Entre le 28 octobre et le 3 novembre, le nombre moyen d'infections au coronavirus est passé à 11.790 par jour, soit une baisse de 27% par rapport à la période de sept jours précédente. Le vendredi 6 novembre, 7.208 patients étaient hospitalisés en Belgique des suites du Covid-19, dont 1.459 en soins intensifs. Le nombre d'admissions à l'hôpital est en légère progression et s'établit à 645 par jour en moyenne (+1%). Au total, 34.430 personnes ont été hospitalisées depuis le 15 mars. Le Covid-19 a également causé la mort de 12.708 personnes en Belgique. Entre le 28 octobre et le 3 novembre, 165 personnes sont décédées chaque jour en moyenne à cause d'une infection au coronavirus, en hausse de 79% par rapport à la semaine précédente. (Belga)