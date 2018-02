Le thermomètre a plongé cette nuit, jusqu'à -15°: voici comment démarrer votre voiture sans souci

Cela fait plusieurs jours qu'il faut gratter le pare brise ! La batterie de votre voiture souffre aussi quand les températures sont négatives. Elle peut perdre jusqu'à 30% de sa puissance... Voici de bons conseils pour éviter de commencer la journée avec une panne de voiture.

Tous ceux qui sont sortis ce matin ont ressenti la chute des températures, négatives sur l'ensemble du pays. D'après notre météorologiste David Dehenauw, il s'agit de la nuit la plus froide de l'hiver. Il a fait -4,8 degrés à Uccle, -8,2 à Kleine Brogel, -15,9 à Elsenborn !

Ce froid vous engourdit, et vous êtes plutôt long au démarrage… votre batterie de voiture aussi.

Avec ces températures largement négatives, elle peut perdre jusqu'à 30% de sa puissance, le froid réduisant la réaction chimique.

Alors comment faire pour que votre véhicule démarre sans souci? Il faut "réveiller" sa batterie le matin. Procédure: allumez les phares et mettez le contact pendant 30 secondes, AVANT de démarrer la batterie. La réaction chimique va commencer.

Coupez ensuite tout ce qui consomme (phares, ventilation, dégivrage, radio, etc), puis démarrez. Cela devrait fonctionner.

Vu que la batterie ne se recharge pas quand vous roulez lentement, essayez de faire une trentaine de kilomètres sur l'autoroute avant de la laisser passer la nuit dehors. Vous pouvez également isoler la batterie du froid, avec, par exemple, une couverture sous le capot.

Notez que les voitures électriques ne sont pas touchées par le froid, mais bien les hybrides.

La nuit la plus froide de l’hiver: score final : Uccle -4,8 degrés, Kleine Brogel -8,2, Dourbes -10,2, Elsenborn -15,9 ! — David Dehenauw (@DDehenauw) February 8, 2018

Quel temps pour jeudi et vendredi ?

Une faible averse de neige est encore possible ce jeudi matin dans le nord­-ouest et l'ouest du pays. Dans la région côtière, il y a un risque de pluie verglaçante. En journée, l'Institut royal météorologique prévoit un temps souvent ensoleillé dans la partie sud­-est du pays. Des nuages bas traîneront toutefois sur la Gaume en début de journée.

Dans la moitié nord­-ouest, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux. Les maxima seront proches de ­2 degrés en Hautes Fagnes, de +4 degrés dans le centre et de +5 degrés à la mer. Le vent sera faible de sud à sud­ ouest et de directions variées dans le sud­-est du pays.



La nuit de jeudi à vendredi, les minima chuteront jusqu'à -10 degrés en Hautes Fagnes et -1 degré au littoral. Vendredi, une perturbation traversera le pays d'ouest en est, accompagnée de périodes de neige. Cette perturbation n'atteindra l'est du pays que l'après­-midi.

Dans l'ouest du pays, la neige se transformera en pluie ou en neige fondante dans le courant de la journée. Les maxima, atteints en fin de journée, oscilleront entre ­1 degré en Hautes Fagnes, 1 degré dans le centre et 4 ou 5 degrés à la côte.