Les 40.000 Belges atteints de la maladie de Parkinson appelés à bouger

(Belga) A l'occasion de la Journée mondiale de Parkinson du 11 avril, les associations Stop Parkinson, Association Parkinson, Action Parkinson, Vlaamse Parkinson Liga et Demoucelle Parkinson Charity appellent les 40.000 Belges atteints de la maladie à pratiquer une activité physique.

Ce trouble neurologique, qui connaît la croissance la plus rapide au monde, ne dispose d'aucun remède connu et les traitements disponibles ne font que temporairement masquer les symptômes. Des recherches menées auprès de 8.000 patients ont toutefois montré que la thérapie par le mouvement est bien pertinente pour les patients, relèvent les associations. "La thérapie par le mouvement conventionnelle, telle que la kinésithérapie, est depuis longtemps prescrite et étudiée. Maintenant, des recherches ont également été menées sur d'autres types de mouvements, tels que la danse, la marche nordique, l'aérobic, l'entraînement à l'équilibre et à la marche, le Tai Chi, etc", selon le communiqué. "L'activité physique est très importante pour la santé physique et mentale. L'exercice a un effet positif à tous les stades de la maladie de Parkinson. Bien entendu, le type d'activité le plus approprié pour le patient dépend du stade de la maladie auquel il se trouve", note le Docteur Alexandra Boogers. Pour les personnes atteintes de Parkinson, se déplacer est une tâche difficile au quotidien: la maladie se caractérise entre autres par des tremblements au repos, de la raideur, des difficultés d'équilibre, de la lenteur, une modification de la démarche, ainsi que des blocages soudains de la marche. Dans le monde, on estime que sept à dix millions de personnes sont atteintes de cette maladie. Avec le vieillissement de la population, ce nombre devrait doubler au cours des 25 prochaines années, soulignent encore les associations qui organisent régulièrement des activités physiques. La Demoucelle Parkinson Charity et Stop Parkinson lancent en outre une campagne de collecte de fonds, "Let's Move for Parkinson", entre le 13 et le 30 mai, pour soutenir la recherche fondamentale sur la maladie. (Belga)