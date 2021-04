Les adolescents espèrent de tout coeur le retour en classe dès lundi, mais ça s'annonce compromis

Ce mercredi après-midi, des annonces vont être faites par le comité de concertation. Réouverture des terrasses de bars et restaurant, réouverture des métiers de contact et des frontières: les attentes des Belges sont énormes, mais les politiques doivent jongler entre libertés des citoyens et encombrement des hôpitaux.

Au niveau de l'enseignement également, des questions se posent, surtout pour les secondaires. Il apparait comme clair que, contrairement à ce qui avait été annoncé il y a quelques semaines, tous les élèves ne pourront pas reprendre les cours en présentiel après les vacances de Pâques. Ce retour à 100% serait repoussé au mois de mai, ce qui déçoit de nombreux adolescents.

"Être tout le temps à la maison, c'est bien, mais au bout d'un moment, ça devient ennuyant. Du coup, au stage", nous a confié Charlotte, une adolescente qui participe à un stage de tir à l'arc à Louvain-la-Neuve avec joie. Le moniteur de l'Adeps confirme: "Ils sont tous contents d'être là alors qu'il a neigé, qu'il fait froid et qu'on est dehors !".

A partir de lundi, rentrée officielle, les plus jeunes en secondaire devraient retourner à l'école en présentiel à 100%, mais pas les plus âgés. Certains le regrettent. "Le fait de voir le prof directement et d'être dans une ambiance scolaire, ça participe vraiment à la concentration", nous explique un autre adolescent.

D'après nos infos, voici à quoi il faut s'attendre: reprise le 19 avril pour tous les niveaux d'enseignement ; jusqu’en 2e secondaire, la totalité du temps ; à partir de la 3e, la moitié du temps ; dans le supérieur, 20% en présentiel ; fin des masques obligatoires en 5e et 6e primaires pour l'enseignement francophone. Tout cela doit être confirmé cet après-midi.