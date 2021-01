Les agences de voyage ont du mal à voir le bout du tunnel: "Les mesures changent à tout moment sans prévenir"

Les tests Covid et les changements constants des règles découragent les voyageurs. Le début de l’année est traditionnellement une période faste pour les agences de voyage. Cette année, les réservations sont rares. Les professionnels du tourisme comptent sur le vaccin pour retrouver une activité d’ici cet été.

Une photo de l’aéroport de Charleroi bondé a été diffusée juste avant les fêtes de fin d’année, une réalité difficile à comprendre pour les agences de voyage. Le mois de janvier représente pour eux la pleine saison pour les réservations d’été ou les last minute de carnaval. Cette année, on peine à les compter.

"Le ski, avec ce qu’il se passe, les remontées mécaniques, la peur, savoir si ça va être ouvert ou pas, on n’en a pas, explique Julien Debra, responsable d’une agence de voyage. Je vais être tout à fait franc, on a très peu de réservations ski. On a un petit peu plus de monde sur les vacances au soleil. Les destinations privilégiées, que ce soit maintenant ou même avant, restent quand même les îles Canaries."

Pour Sébastien Hamende, vice-président de l’union professionnelle des agences de voyage, il faut être patients: "Cette année malheureusement, tout va être décalé puisqu’on attend les résultats des premiers vaccins. Ça nous laisse penser que Carnaval est fortement compromis. A Pâques, on espère quand même des possibilités."

Trop de règles

Les réservations arrivent timidement. Les restrictions gouvernementales, la quarantaine imposée au retour, le changement des règles à répétition: autant de facteurs qui rendent les Belges plus hésitants.

"La problématique, c’est qu’aujourd’hui on vend un voyage avec un voyage avec une règle qui est celle appliquée par le gouvernement. Mais elle peut changer de jour en jour, de semaine en semaine, précise Julien Debra. Des fois, les clients ne sont pas contents avec les nouvelles mesures."

"Ça a malheureusement été le cas général tout au long de l’année, ajoute Sébastien Hamende. Les mesures changent à tout moment sans prévenir. Ça rend très incertain les réservations."

Les agences de voyage ont enregistré un chiffre d’affaire de 15% en 2020. Tous comptent sur les effets du vaccin pour retrouver des réservations en juillet et août.

