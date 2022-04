Les allergies au pollen sont-elles liées à la pollution?

RTL Info répond à vos questions. Celles que vous nous posez via le bouton orange Alertez-nous et sur nos réseaux sociaux.

"Chaque année, j’ai l’impression que de plus en plus de personnes autour de moi développent des allergies au pollen. Certains n’avaient jamais eu de problèmes jusque-là. Est-ce que c’est dû à la pollution ?" — Anaïs via le bouton orange Alertez-nous.



Nous sommes en effet de plus en plus nombreux à souffrir d’allergies : En 1970, 3% de la population était touchée ; contre 20% ajd. Et les allergies respiratoires sont les plus répandues.

La pollution est en effet l’une des causes de cette augmentation. Elle agit sur les pollens : en modifiant leur structure, elle les rend encore plus allergènes. Et, en parallèle, elle affaiblit nos muqueuses respiratoires, nous rendant donc plus sensibles aux grains de pollens.



Mais d’autres facteurs rentrent aussi en compte :



- notre mode de vie, dans des environnements toujours plus propres et aseptisés, entraîne un affaiblissement de notre système immunitaire.



- le réchauffement climatique est aussi responsable car il conduit à une augmentation des quantités de pollen.



Un problème majeur car, selon l’Organisation Mondiale de la Santé : d’ici 2050, 50% de la population mondiale sera allergique.