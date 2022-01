Les Beaux-Arts de Verviers organisent une vente aux enchères au profit des sinistrés

L'académie des Beaux-Arts de Verviers organise, ce samedi, une vente aux enchères au profit des sinistrés des inondations. Les oeuvres ont été réalisées par les élèves et professeurs de l'académie. Prix de départ : 5 euros l’œuvre. Les bénéfices seront répartis entre 4 associations.

L'Académie des Beaux-Arts de Verviers organise ce samedi 15 janvier une vente aux enchères au profit des sinistrés des inondations. Pour pouvoir venir en aide aux sinistrés des inondations de juillet, des élèves et des enseignants de l’Académie ont fait don d’œuvres personnelles (peinture, dessins, sculptures, travail du bois) qui seront vendues aux enchères. Ces oeuvres ont donc été peintes, dessinées, par eux. Quelques exceptions avec des pièces plus rares, comme le tableau le plus cher, au prix de 600 euros, qui est un don d'un architecte.



"On a un peu de tout. Aussi bien de la peinture sur bois, de la sculpture, des tableaux, de l'ébénisterie...", détaille Anne-Sylvie Primo, directrice de l'Académie des Beaux-Arts de Verviers

L'Académie veut ainsi mettre en avant la solidarité dans ces moments difficiles. Les fonds récoltés seront versés à quatre associations verviétoises qui viennent en aide aux sinistrés : La Page, Les Amis du Val de Vesdre, Les Restos du Cœur et la Maison des Jeunes des Récollets.

Le succès est tel que l'académie déborde de dons d'oeuvres. La salle prévue pour exposer (Espace Nova) s'avère trop petite, ils vont donc s'organiser autrement, mais la vente aura bien lieu à l'académie, un peu partout.

La vente est ouverte à tout le monde. Les prix de départ est fixé à 5€. Elle se fera le 15 janvier à 17h dans les règles sanitaires exigées. Adresse : Place du Palais de Justice, 15, 4800 Verviers.