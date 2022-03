Les Belges n'oublient pas les gestes barrières: voici les habitudes qui se sont ancrées en nous avec le covid-19

Le covid-19 n'est plus le sujet de discussion numéro un ces derniers temps. En code jaune, la Belgique a levé la quasi-totalité des restrictions sanitaires en vigueur. Cela peut engendrer une perte des réflexes que nous avions développés, notamment en ce qui concerne les gestes barrières. Mais en réalité, les Belges sont globalement enclins à poursuivre ces efforts en place depuis 2 ans maintenant.

C'est ce qui ressort d'une enquête menée par l'UC Louvain. Deux gestes barrières se sont ainsi, visiblement, imposés à tous et restent aujourd'hui bien appliqués dans notre pays. "Le lavage des mains continue à être bien respecté, par 2/3 des gens", précise Olivier Luminet, professeur à la faculté de psychologie de l'UC Louvain. "C'est le plus facile à appliquer par rapport aux autres, qui commencent à être de plus en plus difficiles. Les gens ont de plus en plus de lassitude à les adopter", analyse-t-il ensuite.

Selon lui, l'aération des locaux est également quelque chose qui s'est imposé dans notre quotidien. Une mesure qui, selon Olivier Luminet, doit devenir une habitude. "C'est important de l'inscrire de manière durable. L'aération est une mesure très efficace et qui n'est pas coûteuse psychologiquement. Des campagnes de sensibilisation seraient sans doute intéressantes à mener", répond-il, annonçant qu'un gros tiers de la population ne respectait pas cette mesure.

En revanche, la distanciation sociale, la limitation des contacts et le port du masque ont tendance à disparaître de notre quotidien. Les Belges auraient aussi une bonne perception des risques, ce qui devrait permettre de les appliquer à nouveau plus facilement si la situation venait à l'imposer.