Les Belges se ruent sur les ventilateurs, les climatiseurs et les refroidisseurs: mais cela vaut-il la peine d’y mettre le prix?

Dans ces conditions climatiques, vous avez peut-être craqué pour un climatiseur ou un refroidisseur pour vous rafraîchir. Ou bien vous avez tout simplement ressorti votre ventilateur. Lequel est le plus efficace ? Cela vaut-il la peine d’y mettre le prix?

Les ventilateurs et climatiseurs se vendent comme des petits pains ce mardi matin car les clients craignent les températures à venir.

Dans les rayons, vous avez le choix entre trois appareils. Il y a tout d'abord le ventilateur classique. "Il brasse l’air chaud sauf si vous arrivez à trouver dans la maison, un endroit un peu plus frais", explique Nicolas Scohier, chef de rayon chez "Brico".

Le climatiseur est plus efficace mais aussi plus énergivore. "Il va travailler sur une surface de 11 à 20 m² selon les modèles. En plus d’être énergivore, il nécessite une évacuation d’air chaud", précise Nicolas Scohier. Attention avec un climatiseur, la différence de température entre votre intérieur et votre extérieur, ne doit pas dépasser 8 degrés pour éviter les chocs thermiques.

Depuis 2-3 ans, le refroidisseur fait son apparition dans les rayons. Un appareil qui fonctionne avec de l’eau. "Il va descendre la température de 4 à 5 degrés, en sachant qu’il y a certaines précautions à prendre pour les bébés car il va augmenter le taux d’humidité. Il faudra faire attention à leurs bronches", souligne toujours Nicolas Scohier.

Pour ceux qui craignent la chaleur, il n’y a donc pas vraiment de solution idéale. Rassurez-vous, l’automne ne tardera pas.