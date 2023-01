Les Chinois à nouveau autorisés à voyager: est-ce une bonne nouvelle pour le secteur touristique belge?

Après trois ans d’isolement à cause de la crise du covid, les Chinois sont à nouveau autorisés à voyager. Mais au fond, que représentent ces touristes chez nous ? Sont-ils nombreux, et pèsent-ils lourd dans le secteur touristique ? C'est un marché, qui pour l'instant reste limité.

Xianwen attendait depuis près de 3 ans, le retour des touristes chinois en Belgique. Et pour cause : Xianwen Kong est guide chauffeur. Avant la crise sanitaire, 90 % de sa clientèle était chinoise, soit près de 1.000 à 2.000 touristes par an.



"On est très contents. Pour nous, c’est très important. On sait qu’on peut recommencer tout un travail", lance-t-il.

On voudrait qu'ils reviennent

Pas encore de réservations pour janvier, mais déjà des prises de contact. Il va donc pouvoir reprendre les voyages en Europe pour une durée minimum de 10 jours. Une bonne nouvelle aussi pour l’hôtel bruxellois dirigé par Souade. Avant la crise sanitaire, les Chinois étaient sa première clientèle étrangère, soit 40 % du chiffre d’affaires.



"On voudrait qu’ils reviennent. Mais on voudrait aussi une certaine stabilité au niveau de l’emploi. On ne veut pas retourner en arrière, comme il y a deux ans par rapport au covid", pointe Souade Hafnaoui, la directrice générale d’un hôtel. Pour l’instant, dans la capitale, il y a encore très peu de touristes chinois. En 2022, 0,2 % de l’ensemble des visiteurs à Bruxelles venait de Chine.



Mais qu’en était-il avant la crise ?



Ces touristes chinois ne représentaient que 2 % avec plus de 140.000 nuitées dans les hôtels. Le marché reste donc limité. "Les 2 % qu’on avait avant la pandémie ne sont pas vraiment significatifs", considère Jeroen Roppe, le porte-parole de visit.brussels.

Chaque année, la ville de Bruges de son côté accueille entre 100.000 et 150.000 visiteurs chinois. À l’échelle nationale, la Chine n’est que le 8ème pays à visiter la Belgique. Les Chinois privilégient l’Italie, la France ou encore l’Espagne, comme destination européenne.