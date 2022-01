Les CPAS recrutent, 250 postes à pourvoir: avec la pandémie, le nombre de dossiers a augmenté et les profils ont changé

Les CPAS engagent, ils organisent une journée de recrutement : 250 postes sont à pourvoir. Il y a plus de 2.300 demandes. Une campagne d'embauche qui illustre la nouvelle situation des CPAS. Pour en parler, le directeur général de la fédération des CPAS wallons, Alain Vaessen, était en direct dans le RTL INFO 13h.

Si les CPAS engagent autant, c'est pour renforcer leurs équipes, en sous-effectif face au nombre de demandes, explique Alain Vaessen. "Depuis une vingtaine d'années, le nombre de dossier traités dans les CPAS a doublé, et ça s'est accentué évidemment avec la crise covid, les inondations. Il était donc nécessaire et urgent de renforcer. On a beaucoup parlé ces derniers mois de la première ligne de la santé mais il était important aussi de renforcer cette première ligne sociale, c'était nécessaire de nous aider, nous CPAS, à mieux aider les personnes", détaille le directeur général de la fédération des CPAS wallons (UCW).

Quels sont les nouveaux profils?

Comme l'explique Alain Vaessen, de nouveaux profils de personnes ont commencé à venir demander de l'aide au CPAS. Un phénomène qui s'est accentué avec la crise sanitaire : "Nous aidons les publics habituels à savoir les plus fragilisés. Mais effectivement, le CPAS a évolué, et depuis quelques années, on est devenu tout public. Et donc, nous accueillons de nouveaux profils de personnes, de nouveaux types de personnes et de demandes", explique le directeur général de la fédération des CPAS wallons.

On voit de plus en plus de personnes qui ont du mal à payer leur facture énergétique venir au CPAS

Il cite trois exemples des nouveaux profils qui viennent pousser la porte des CPAS : "Les jeunes et les étudiants, les indépendants frappés par la crise covid, et de manière plus générale, les travailleurs, donc des personnes qui travaillent et qui n'arrivent plus à nouer les deux bouts à cause de l'augmentation du coût de la vie, du coût des denrées alimentaires et de l'énergie", précise-t-il.

Avec l'augmentation des prix de l'énergie, Alain Vaessen voit de plus en plus de cas concrets de personnes qui n'arrivent plus à régler leur facture et qui viennent demander de l'aide au CPAS : "Depuis quelques semaines, on voit arriver des personnes qui sont contactées par leur fournisseur d'énergie parce qu'on revoit à la hausse les factures. On a peur des mois qui viennent puisque les personnes vont réellement réaliser cette augmentation et les besoins qui y sont liés lors des régularisations. Donc effectivement, on voit de plus en plus de personnes qui ont du mal à payer leur facture énergétique et qui viennent au CPAS pour demander un complément d'aide ou pour simplement les aider à payer", détaille-t-il.