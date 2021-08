Les inondations ont fait apparaitre une pollution insoupçonnée… due à l’imbécilité de certains (photos)

Qu’est-ce qui a changé depuis un an et demi ? Le port du masque ? Oui mais ce n’est pas le problème ici. Le gel hydroalcoolique ? On se rapproche. Les lingettes assainissantes ? Bingo ! Et manifestement, tout le monde n’a pas compris qu’elles ne se jettent absolument pas dans les toilettes puisqu’elles ne se dissolvent pas dans l’eau. Avec les inondations, elles se retrouvent désormais pendues aux arbres ! Ce ne sont pas moins de 500 kilos de lingettes qui ont été ramassées en 3 jours par l'ASBL que nous avons rencontrée.

Ils pataugent dans la Grande Gette à Jodoigne pour la bonne cause. Eux, ce sont les bénévoles de l’ASBL Aer Aqua Terra, qui nettoie le lit des rivières. Anaïs y était mercredi, elle décrit ce qui a changé depuis les intempéries. "Il y a un petit bateau qui nous suit dans lequel il y a des seaux, comme ça on peut trier directement les déchets au fur et à mesure de la sortie de l’eau. On a repêché une brouette, du plastique, mais principalement des lingettes. On ne trouve que ça pour l’instant."

"Tous les bénévoles ont pris une claque"

Des lingettes, le mot est lâché. Les chiffres sont catastrophiques. "En général les lingettes ça représente 10% de l’ensemble des déchets. Sur cette action-ci on est à 90% de lingettes. Elles sont accrochées dans les arbres jusqu’à 2 à 3 mètres de hauteur, jusqu’où la crue est allée au mois de juillet. Elles sont accrochées partout quoi. On est en fait un peu comme dans un décor d’Halloween. Ici en 3 jours je pense qu’on arrive à 500 kg. On prend une claque. Tous les bénévoles ont pris une claque aujourd’hui", regrette Anne-Laure Furnelle, l’administratrice de l'ASBL.

"La seule issue pour les lingettes, c’est la poubelle"

Elle pousse un coup de gueule : les lingettes (qu’elles soient assainissantes comme celles vendues depuis la crise du Covid, démaquillantes, nettoyantes, absorbantes ou autres) ne doivent absolument jamais être jetées dans les toilettes. Isabelle Delgoffe, chargée de mission au contrat de rivière Dyle et Gette, explique pourquoi : "Cette lingette va, de par la canalisation, arriver soit directement à la rivière si la personne n’est pas raccordée à l’égout, soit à la station d’épuration. Et en cas de gros orage, le déversoir d’orage va s’ouvrir donc c’est une peu une protection pour ne pas noyer la station ; et ces lingettes vont alors retourner à la rivière. Donc la seule issue pour les lingettes, ben c’est la poubelle. C’est vraiment le seul endroit où on met une lingette, c’est dans une poubelle, tout simplement. Et elle partira en incinération. Je dirais que le mieux c’est de ne carrément pas utiliser de lingettes."

Pour rappel, absolument rien d’autre que des excréments et du papier toilette (rapidement dégradé dans l’eau) n’est censé être jeté dans une toilette… Mais les "arbres d’Halloween" en témoignent, tout le monde n’est soit pas au courant, soit pollue intentionnellement nos cours d’eau ...