Les limaces sont de sortie: entre feuilles de salade ou de chou, comment s’en débarrasser?

Cela ne vous aura pas échappé… Les limaces sont de sortie. Véritables plaies des jardiniers, ces animaux sont capables d’ingurgiter jusqu’à 30 à 40 fois leur poids en une journée. Voici quelques conseils pour tenter de s’en débarrasser.

Entre les feuilles de salade ou de chou… aucun légume ou presque n’est épargné par les limaces. Vous l’aurez probablement remarqué, elles sont à nouveau de sortie et se faufilent partout… dans les jardins, les potagers et le long des sentiers. Les limaces aiment l’humidité et sont donc particulièrement actives lorsque les épisodes pluvieux alternent avec des journées aux températures en hausse.

La limace est un animal essentiellement nocturne. La journée, elle préfère s’enterrer ou se cacher dans des endroits plus humides et ombragés. Véritable plaie pour les jardiniers, cet animal est capable d’ingurgiter jusqu’à 30 à 40 fois sont poids en une journée.

Quelques conseils pour en venir à bout

Bien qu’elles apparaissent partout, elles ne sont toutefois pas particulièrement plus nombreuses cette année, selon certains professionnels. Pour s’en débarrasser, il est parfois bien compliqué de trouver l’astuce qui fonctionne. Marc de café, coquilles d’œufs… Maraîchers et pépiniéristes nous livrent leurs conseils pour tenter d’en venir à bout.

Pour repousser les limaces, Quentin privilégie les méthodes douces. "Remuer la terre, travailler la terre pour les déranger. Pailler avec du foin, avec de la paille et d’autres végétaux, de la tonde d’herbe. Mais parfois ça peut aussi être un abri pour les limaces. Si on utilise un paillage, il faut alors régulièrement vérifier en-dessous", explique le maraîcher.

Certaines astuces de grand-mère peuvent aussi parfois fonctionner, notamment pour protéger les plantes en pot. "Vous allez venir appliquer autour de vos pots ou de vos bacs une bande de cuivre. Au moment où elles vont passer dessus, ça va leur procurer une mini décharge. Il y en a qui mettent de la vaseline, ça les fait glisser. Et ce qui fonctionne très bien aussi, ce sont les coquilles d’œufs, tout ce qui est un peu coupant", détaille la responsable d’une pépinière.

Les granulés, oui… mais à petite dose

Une autre technique consiste à attirer les limaces à un endroit précis : "Avec des systèmes de planches, de cartons, de tuiles, etc. Elles vont aller se réfugier sous les tuiles", poursuit la pépiniériste. Il suffit ensuite de les enlever à la main.

Selon ces professionnels, les granulés vendus en jardinerie font aussi leurs preuves… Mais elles sont à utiliser avec parcimonie.