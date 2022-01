Les livres papier ont la cote: certains ont vu leurs ventes exploser en 2021

Le libre en version physique a plus que jamais la cote en Belgique. Les ventes d’ouvrages neufs ont augmenté de plus de 17% par rapport à 2020 côté francophone. Les bandes dessinées et les livres consacrés à l’art connaissent la plus forte croissance.

Dans une librairie bruxelloise que nous avons visité ce samedi, le rayon manga prend de plus en plus de place. Il a dû être réaménagé le mois dernier pour pouvoir accueillir une offre toujours plus grande. "Il y a des mangas qui sont faits pour les enfants, il y en a qui sont faits pour les adolescents, que ce soient des filles ou des garçons, mais il y a également un public adulte. Donc la demande est vraiment massive. Il y a de plus en plus d’éditeurs sur le marché", nous explique Cyril Leprêtre, responsable du rayon bande dessinée.

Selon l’association des éditeurs belges, la vente de mangas a bondi de 99% entre 2020 et 2021. "Ce qui me plaît dans les mangas, c’est les univers tous différents. Le fait qu’il y a tellement de choix qu’on peut facilement s’identifier à plusieurs personnages. Et les dessins, parce que personnellement j’adore dessiner", confie un jeune homme.

Plutôt par rapport à un fait qui s’est passé dans l’histoire, ou des thématiques qui concernent les gens actuellement

Pendant le premier confinement de 2020, les librairies belges ont dû fermer. Mais elles ont très vite retrouvé leur public dans la foulée. Le genre le plus plébiscité: celui de la bande dessinée, lui aussi de plus en plus varié. Il enregistre +35% de ventes en 2021 en Belgique francophone.

"Quand je pense aux titres qui fonctionnent très bien, c’est plutôt par rapport à un fait qui s’est passé dans l’histoire, ou des thématiques qui concernent les gens actuellement, à savoir l’écologie, le futur avec la crise sanitaire qui sévit actuellement", explique Marc-Olivier Rinchart, libraire.

"Elles sont devenues beaucoup plus mures qu’elles ne l’étaient quand j’étais enfant. Donc elles ne sont plus réservées à un public enfant ou adolescent comme dans le temps", indique un client plus âgé.

Le papier attire toujours

Face aux versions numériques, le bon vieux livre papier tient bon. "En fait c’est sensuel. J’adore le toucher, l’odeur d’un livre neuf. J’adore le parcourir, lire les pages, revenir en arrière… Ce n’est pas la même chose que sur un lecteur électronique", précise une lectrice.

Tourner les pages à l’infini… Le livre s’impose comme une valeur sûre dans une époque pleine d’incertitudes.