Les lunettes équipées de verres anti-lumière bleue: est-ce vraiment nécessaire?

Aujourd'hui avec l'explosion de notre consommation d'écrans, de nouveaux verres ont fait leur apparition, des verres anti-lumière bleue. Sans correction, ces verres permettent de soulager nos yeux devant de multiples écrans.

La lumière bleue est partout : sur nos smartphones, nos ordinateurs, nos tablettes… Beaucoup de patients se plaignent de fatigue oculaire…

Une exposition prolongée à cette lumière a des effets nocifs, comme nous l'explique un ophtalmologue de Braine-L'alleud, Oscar Kallay: "Il faut savoir que plus on est proche de l'écran, plus c'est toxique. Cela veut dire quoi? Que cette lumière bleue excessive pourrait endommager, abîmer plus rapidement les cellules photo-réceptrices de la rétine et donc accélérer le vieillissement de l'oeil et donc aboutir à des troubles visuels plus rapidement."

Mais faut-il pour autant tous s’équiper de verres spécifiques anti-lumière bleue ?

Chez cet opticien, les clients se posent la question… "Comme je passe plusieurs heures par jour devant des écrans, je me pose la question", explique une dame d'Etterbeek.

Des clients qui demandent des verres anti-lumière bleue, Jean-François en reçoit de plus en plus…y compris des personnes qui ne portent pas de lunettes !

Jean-François van Assche, opticien nous explique comment il conseille sa clientèle: "Certaines personnes sont concernées. D'autres pas. Donc tout le monde ne doit pas absolument avoir des filtres anti-lumière bleue dans ses lunettes. Il faut analyser la question et cela ne doit pas être un levier pour équiper toute la population de filtres anti-lumière bleue."

Selon le métier que vous exercez et le temps que vous passez devant les écrans, les verres anti-lumière bleue peuvent être une mesure de précaution…