Les premiers enfants de 5-11 ans ont été vaccinés ce matin à Bruxelles: "Deux femmes très gentilles m'ont vaccinée"

Les premiers enfants âgés entre 5 et 11 ans ont été vaccinés ce mercredi matin au Palais du Heysel à Bruxelles, après que les autorités ont donné leur feu vert il y a deux jours. Notre journaliste Hanan Harrouch a recueilli leurs premières impressions. "Il y avait deux femmes très gentilles qui m'ont vaccinée et un endroit où on s'est assis après le vaccin. Et puis c'est tout quoi" a confié une petite fille. "On est rentrés avec le petit, il a eu son vaccin en une minute. Puis on a attendu 15 minutes", témoignait un père, son fils à ses côtés, se réjouissant de la rapidité de l'opération. Un autre père justifiait de s'y être pris tôt, estimant que c'était le bon moment vu les deux semaines de vacances à venir. Son petit garçon déclarait se sentir bien après sa piqûre.