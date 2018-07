Les punaises de lit envahissent la Belgique: pour Frédéric, "c'est invivable"

Attention, les punaises de lit envahissent nos habitations. On note une augmentation de 300% récemment. C'est le tourisme, entre autres, qui est à l'origine de ce problème.

Il y a de plus en plus de punaises de lit, à en croire le travail en hausse constante des sociétés spécialisées. Exemple à Liège où les chambres de Frédéric sont totalement infestées. Il n'en dort plus depuis plusieurs jours car il se fait piquer en pleine nuit.

"J'ai été piqué aux jambes, aux bras, derrière la nuque et dans le dos. Ce sont des grosses doses, et puis ça chatouille… C'est invivable", a-t-il expliqué dans le RTL info 13h.

Pour éradiquer ces insectes gorgés de sang, les sociétés de désinfection utilisent les grands moyens: salopettes, gants et pulvérisateurs sont indispensables.

"Ici, les traces, ce sont des déjections de sang de punaise, du sang digéré, tout simplement", a précisé Benjamin Aoust, gérant d'une société. "Les lieux de vie des punaises se trouvent dans les fentes et fissures des armatures de lit, ou dans les emplacements de vis".

Le nombre d'intervention de Benjamin a explosé de 300% ces dernières années. Il y a donc l'explosion des vols low-cost vers les pays de l'Est (les punaises viennent de là), mais aussi le fait que ces insectes indésirables sont devenus résistants aux insecticides. Il y a également l'augmentation des ventes de meubles d'occasion.

Le coût de l'intervention: entre 75 et 250 euros.