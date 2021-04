Les terrasses des bars et restaurants rouvriront le 8 mai

Les représentants du gouvernement fédéral, des Communautés et des Régions se sont retrouvés mercredi au Palais d'Egmont à Bruxelles pour un comité de concertation très attendu après la pause de Pâques. Les ministres des différents niveaux de pouvoir ont pris un certain nombre de décisions.

Au terme d'âpres discussions, le comité de concertation a décidé d'ouvrir les terrasses des bars et restaurants le 8 mai. En ce qui concerne le fait d'accueillir les clients à l'intérieur des bars et restaurants, il ne sera pas possible de le faire avant le mois de juin. La date à laquelle il sera possible de manger ou boire en intérieur sera décidée en fonction de la situation sanitaire. "Ça chauffe et ça discute ferme", nous rapportait notre journaliste présent sur place durant l'après-midi.

AUTRES NOUVELLES MESURES

- Le nombre de contacts rapprochés autorisés passe à deux personnes au lieu d'une. Autrement dit: la bulle de 1 passe à 2.

- Un accord est tombé concernant l'Horeca: les terrasses rouvrent le 8 mai.

- Fin du couvre-feu le 8 mai. Remplacé par une interdiction de rassemblement de plus de 3 personnes entre 0 et 5 heures.

- Les magasins non-essentiels rouvrent sans RDV le 26 avril.

- Les métiers de contact (coiffure, esthétique, tatouage, etc.) reprendront le 26 avril.

- La bulle "extérieure" passera à nouveau de 4 à 10 personnes.

- Les voyages non essentiels seraient à nouveau autorisés le 19 avril.

