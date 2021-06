Liège analyse l'ampleur de l'attaque informatique dont elle fait l'objet

(Belga) Depuis ce lundi matin, la Ville de Liège est victime d'une cyberattaque. De très nombreux services sont de ce fait à l'arrêt et la communication entre les employés est rendue difficile. Pour éviter une propagation à l'ensemble de son réseau, consigne a en effet été donnée au personnel de ne pas allumer d'ordinateur au bureau.

La Ville de Liège, entourée d'experts de compétence internationale, dit analyser l'ampleur de cette attaque et ses conséquences notamment en termes de durée sur l'indisponibilité partielle de son système informatique. Elle tente aussi de mettre tout en ?uvre pour rétablir la situation dans les meilleurs délais. Les services au public sont à l'heure actuelle fortement impactés. Les services de l'Etat civil et de la Population, notamment, ne sont plus en mesure pour l'instant de rendre les services attendus. Toutes les personnes ayant des rendez-vous sont ainsi invitées à ne pas se déplacer tant que la situation n'est pas rétablie. D'autres services sont également impactés. "La liste précise sera fournie dans les meilleurs délais afin d'éviter tout déplacement inutile", a indiqué la Ville par communiqué de presse. De plus amples informations sur les conséquences de cette attaque seront fournies ultérieurement dès que les résultats de l'expertise en cours le permettront. On ignore pour le moment si des données ont été volées ou si une rançon a été demandée. (Belga)