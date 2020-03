Louis, 77 ans, dépense 4.000 euros sur un site de rencontre mais ne rencontre personne: "J’ai vraiment la rage"

Louis, 77 ans, a dépensé 4.000 euros sur un site internet de rencontres, mais il n'a jamais pu rencontrer quelqu’un. Il a pourtant bien obtenu un premier rendez-vous : "Je me suis mis sur mon 31 et j’ai filé jusque là-bas. Après 1h30 d’attente, il n’y avait toujours personne. J’ai attendu comme un idiot pendant deux heures et personne n’est venu."

Le grand-père refuse toujours de perdre espoir. Il retourne sur le site et les frais s’accumulent, il décroche alors d’autres rendez-vous. "C'est une déception quand la personne ne vient pas, j'ai dépensé quatre mille euros. Cette firme n'est pas fiable, c'est une arnaque à 100 %. J’ai vraiment la rage."



Payer 4.000 euros, sans jamais rencontrer personne. Pour savoir si c'est normal, les équipes d’Images à l’appui se sont penchées sur les conditions générales du site de rencontre.