Masque et lunettes ne font pas bon ménage: les ventes de lentilles grimpent en flèche

Le port du masque a tendance à gêner les porteurs de lunettes. De nombreuses personnes les abandonnent donc au profit des lentilles.

"C’est terriblement embêtant. Surtout quand vous conduisez. Tout à coup, vous ne voyez plus rien!", remarque un homme âgé porteur de lunettes. Pour ces problèmes de buée, il a sa technique. "Il faut vraiment déplacer les lunettes et les mettre sur le bout de son nez, ou même les retirer totalement."

D’autres choisissent plutôt le changement, en abandonnant leurs lunettes. "Je vais prendre rendez-vous pour mettre des lentilles", affirme une jeune femme.

La solution à la buée

Ce changement, les opticiens l’ont constaté, de plus en plus de personnes le font. Aujourd’hui, entre 300 et 400.000 belges portent des lentilles. Un chiffre qui augmente ces derniers mois. Les ventes de lentilles sont en hausse de 10%. "Ils se sont très rapidement dit, ben finalement, quand je porte des lentilles je n’ai pas ce problème", constate Thierry Segaert, opticien. "Donc une partie des gens revient à la lentille et d’autres se renseignent et viennent chez nous nous demander quelle solution on a pour cette buée".

Plus coûteux que des lunettes

Les lentilles sont donc la solution privilégiée. Une solution plus coûteuse que les lunettes, mais certains nouveaux clients pourraient définitivement les adopter.

"Notre rôle c’est de leur montrer qu’ils ont trouvé une utilité à ces lentilles. Que ces lentilles peuvent leur apporter plein de choses, pendant les vacances ou dans la vie de tous les jours", explique le vendeur.

Avec cette hausse des ventes de lentilles, les opticiens compensent les pertes dues au confinement.

