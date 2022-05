Nathalie a perdu un fils à cause de l'alcool au volant: elle envoie un message émouvant aux jeunes conducteurs

Une séance de sensibilisation aux risques de l’alcool au volant était organisée ce mardi à La Louvière pour des élèves de rhéto.

Durant cette conférence, Nathalie a accepté de venir témoigner. Cette maman a perdu l’un de ses trois enfants, Mathieu, parce que son fils est monté dans la voiture d’un ami "qui n’était pas sobre".

"Le message que je veux faire passer aujourd’hui est : veillez les uns sur les autres. J'ai aussi été jeune. On buvait aussi, mais on rentrait à pied. Aujourd’hui, la plupart des jeunes ont leur véhicule et leur permis de conduire. Si vous sortez à quatre ou cinq, il faut qu’il y en ait un qui ne boive pas, qui soit le Bob", conscientise la maman.

"Je voulais les sensibiliser à vraiment veiller sur leurs passagers. Mon fils était passager, mais le conducteur n’était pas sobre et il a pris une vitesse excessive", confie-t-elle en racontant les circonstances du décès de son fils.

"Il reste dans nos cœurs."

"Je suis mère de trois enfants", déclare encore Nathalie. "Mathieu nous a quittés donc je n’ai plus que deux enfants, tous les deux adolescents. Je dis toujours que j’ai trois enfants parce que Mathieu reste présent, même s’il n’est plus physiquement dans notre maison. Il reste présent dans nos cœurs donc j’ai toujours trois enfants."