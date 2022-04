Nos vignes en danger à cause du froid? "Ça va être une lutte assez difficile"

Les températures négatives sont source d'inquiétudes pour les récoltes. C'est le cas des cultivateurs de fruits, mais aussi des viticulteurs. Cette nuit, il n'a pas gelé, donc pas de dégâts sur les vignes, mais on ne peut pas en dire autant pour ce week-end. Alec est viticulteur aux Vins de Liège, et selon lui, c'est la nuit de samedi à dimanche qui risque d'être problématique : "Le ciel devrait se dégager, bien qu'on soit encore loin de l'échéance, mais si c'est le cas, alors les températures devraient chuter beaucoup plus brutalement que la nuit dernière, et on pourrait atteindre -3°, -4° et peut être même plus bas dans les vallées" nous prédit-il.

Des températures négatives ne sont pas les bienvenues pour les vignes, puisque "les bourgeons qui ont déjà éclos commencent à être sensibles au froid, parce que l'humidité peut rentrer dans le bourgeon et venir éclater les cellules" explique Alec, "comme il va faire très humide, la sensibilité va aussi être plus importante, et si ça descend à -4 sur les vignes qui ont déjà débourré, à ce moment-là, on risque d'avoir des pertes. Le bourgeon va mourir et les bourgeons secondaires qui vont sortir ne porteront pas de grappes".

Les vignes condamnées ?

Si les températures sont effectivement négatives, les viticulteurs auront du travail pour sauver leurs cultures, "ça va être une lutte assez difficile parce qu'il y aura même peut-être un peu de vent" présage Alec, mais il existe certaines techniques pour faire face au froid. Parmi ces méthodes, "il y a des bougies qu'on peut placer dans les vignobles, c'est très contraignant, mais c'est une solution". L'équipe des Vins de Liège préfère un autre moyen : "Nous, on utilise des systèmes de ventilateurs qui viennent chercher l'air qui est un peu plus chaud à 7 ou 10 mètres de haut, et qui le rabattent dans le bas de la parcelle. C'est beaucoup moins contraignant, beaucoup moins cher et polluant comme solution, mais ça nécessite des investissements plus importants".