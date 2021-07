Nouveau comité de concertation ce lundi à 14h: à quoi faut-il s'attendre ?

Un nouveau comité de concertation a lieu ce lundi à 14h. Il devait se tenir vendredi, mais il avait été reporté à cause des inondations.

Au programme, a priori, pas de restrictions ni d'assouplissements. L'objectif est d'analyser les chiffres de l'épidémie. Ils sont en hausse, à cause du variant delta du coronavirus, qui est plus contagieux. Il y a plus de cas quotidiens et 20 nouvelles hospitalisations chaque jour. Ce n'est cependant pas inquiétant, selon le premier ministre Alexander de Croo.

Durant ce comité de concertation, les autorités vont surtout se pencher sur les grands événements de la deuxième partie de l'été, comme les festivals. Il faut (re)définir les conditions d'utilisation du covid safety ticket. Ce pass est un certificat vaccinal ou la preuve d'un test pcr négatif. Il devait être exigé pour des rassemblements de plus de 5.000 personnes, ça pourrait être moins.

Les autorités pourraient aussi annoncer des contrôles renforcés dans les aéroports et sur les routes (vérification du formulaire de localisation pour les retours de vacances, ou du 'pass' européen).

Ce dimanche, Yves Van Laethem se montrait rassurant à notre micro: "Ceci n'est actuellement pas du tout dangereux pour le système de santé", a-t-il déclaré :