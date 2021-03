Nouveau le 1er avril - Le remboursement du matériel de stomie plus flexible et personnalisé

(Belga) Le remboursement du matériel de stomie sera "plus flexible et plus personnalisé" à partir du 1er avril 2021. Environ 25.000 personnes vivent au quotidien avec une poche et du matériel de stomie, une petite ouverture au niveau de l'abdomen faite lors d'une opération pour traiter un cancer du côlon ou du rectum et qui permet d'évacuer les selles ou les urines.

L'assurance soins de santé rembourse déjà ce matériel, mais le patient pourra désormais choisir celui qui est le mieux adapté à sa situation. Il disposera d'un budget "virtuel" pour choisir le type et la quantité de matériel dont il a besoin parmi les produits remboursables. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité (Inami) portera également une attention particulière aux trois premiers mois d'utilisation, qui demandent un apprentissage, et aux situations exceptionnelles, en prévoyant un budget supplémentaire pour ces situations. (Belga)