Nouveau vol de câble à Liège, avec des conséquences sur le trafic des trains

Le trafic interrompu sur une ligne à grande vitesse après un vol de câbles

Après un vol de câble survenu dans la nuit de samedi à dimanche entre Liège et la frontière allemande, un autre a été constaté la nuit dernière sur la ligne à grande vitesse entre Bruxelles et Louvain, indique lundi matin un porte-parole d'Infrabel. Les trains ne circulent donc plus sur la ligne à grande vitesse entre Bruxelles et la frontière avec l'Allemagne.

Les trains doivent en effet emprunter la ligne classique. Le trafic international enregistre en moyenne lundi matin une heure de retard entre Bruxelles et la frontière avec l'Allemagne. La ligne classique entre Liège et Bruxelles connaît également des retards estimés entre 20 et 30 minutes.

Depuis samedi, aucun train ne circule sur la ligne à grande vitesse 3 entre Liège-Guillemins et l'Allemagne, déjà à cause d'un vol de câbles. Un autre vol de câbles est également survenu la nuit dernière à Visé, qui a un impact sur le trafic de marchandises, interrompu entre Hasselt et Montzen. Les équipes d'Infrabel sont mobilisées mais débordées, souligne le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. "Nous allons établir où sont les priorités mais la situation devient excessivement difficile dans la mesure où trois vols de câbles ont été perpétrés dans la région, avec soit des dégâts importants, soit des quantités importantes de cuivre volées."