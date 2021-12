Nouvelles mesures anti-covid: les auto-tests détectent-ils aussi le variant Omicron?

Vous êtes nombreux à nous avoir envoyé vos questions suite au Comité de concertation de vendredi. Vous vous demandez ce que les mesures prévoient dans votre situation concrète. RTLINFO répond à vos questions avec Amélie Schildt.

La question de Carine: "Les auto-tests détectent-ils aussi le variant Omicron ?"

Oui, l’autotest va détecter la présence du virus, quel que soit le variant. Par contre, pour savoir qu’effectivement il s’agit du variant Omicron ou Delta, qui reste le plus répandu, on ne peut le savoir que via un séquençage ADN. Mais à ce stade, ça ne change rien pour vous de savoir que vous avez tel ou tel variant, l’important est de détecter le virus, de vous isoler et de vous soigner si vous êtes malade.